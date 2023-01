Vite al Limite, il dottor Nowzaradan non ha mantenuto la promessa | Morto il paziente di 35 anni

Nella società di oggi uno dei problemi che affligge tante persone è l’obesità. Qualcuno arriva a un punto tale da dover correre ai ripari e per questo motivo si fa riferimento a persone altamente qualificate. Nel piccolo schermo è possibile eseguire il percorso che i pazienti fanno rivolgendosi al Dottor Younan Nowzaradan, figura fondamentale del programma Vite al limite. Purtroppo uno dei pazienti è ricorso al suicidio. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Vite al limite è un reality show statunitense e in Italia va in onda su Real Time dal 2013. Ogni episodio propone un percorso di dimagrimento di un paziente che si affida alle cure del Dottor Younan Nowzaradan nella sua clinica. Lui si occupa di persone che pesano tra i 250/350 kg dando delle diete e solo in un secondo momento ricorre l’intervento chirurgico per inserire il bypass gastrico. Si tratta di persone che trovano rifugio nel cibo per dei traumi passati, ragion per cui vengono seguiti anche da psicologi. Qualcuno riesce nell’impresa nonostante le varie difficoltà mentre altri gettano la spugna.

Purtroppo uno di loro è ricorso anche al suicidio. L’uomo che ha deciso di togliersi la vita è James Bonner. Era riuscito a perdere peso e a prendere in mano le redini della sua vita, ma qualcosa è cambiato al punto tale da spingerlo al suicidio. Come se non bastasse il programma televisivo è stato contattato dagli avvocati dei suoi familiari.

James Bonner è andato via all’età di 35 anni

James Bonner si era rivolto al dottore chiedendo disperatamente aiuto per i suoi 291 chili. Le cure funzionavano alla grande, dato che il corpo dava i giusti stimoli. Ha raggiunto il peso di 148 kg ed è andato addirittura a convivere con la fidanzata Destiny. Tuttavia qualcosa è andato storto, poiché il 2 agosto del 2018 è stato trovato in casa sua morto con una pistola tra le mani. In realtà il giorno prima aveva scritto un messaggio sui social che solo dopo il suicidio è stato interpretato nel modo giusto.

L’intervento legale dei familiari

James è andato via in un modo del tutto inaspettato. Dopo la sua partecipazione al programma televisivo è avvenuta la tragedia, di conseguenza i familiari non hanno esitato a esporre denuncia.

Oltre al Dottor Nowzaradan anche i suoi colleghi hanno spesso a che fare con famiglie che cercano di avere giustizia facendo ricorso alle vie legali. Altre famiglie in passato hanno fatto causa e hanno ricevuto dei risarcimenti. Molti ricordano sicuramente Annjeanette Whaley che ottenne tanti soldi.