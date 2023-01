Alessia Solidani, quanto costa farsi i capelli dalla parrucchiera di Ilary Blasi: le cifre stellari

Alessia Solidani è nota per essere la parrucchiera di tanti volti noti del mondo dello spettacolo: da Ilary Blasi a Michelle Hunziker. Ma quanto costa recarsi nel suo salone di bellezza? Si parla di cifre stellari.

Alessia Solidani è famosa come l’hairstylist dei vip e grande amica di Ilary Blasi. Non a caso quest’ultima si è affidata a lei per il giorno del suo matrimonio con Francesco Totti avvenuto il 19 giugno 2005. Sposata con l’imprenditore Ettore Pinaroli, la splendida 48enne ha appreso l’arte delle forbici nel salone di bellezza di sua madre. Nel corso del tempo ha fatto tanta carriera e ciò le ha permesso di aprirne 5 tutti suoi nei quartieri più prestigiosi di Roma. A lei si rivolgono anche Sabrina Ferilli, Stefania Orlando, Eleonora Pedron e Michela Quattrociocche.

È stata menzionata dal gossip per via della separazione di Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma ha detto che è stata lei ad aver fatto incontrare la conduttrice con l’uomo dei messaggi che avrebbero messo in crisi il matrimonio. La diretta interessata ha deciso volontariamente di non farne parola: “Non ho intenzione di rilasciare interviste perché questa è una cosa molto privata tra loro due e riguarda un’amicizia anche nostra, tra tutti e tre, che è durata più di vent’anni. Non ne parlerò né ora, né mai”, ecco cosa aveva riferito a Fanpage. A prescindere da tutto, in tanti si chiedono quanto costa affidarsi a lei.

“Chi esce dai nostri saloni è sempre a prova di red carpet”

Lo slogan della Solidani rende alla perfezione l’idea. Su Instagram è seguita da oltre 90 mila follower che apprendono con entusiasmo la sua filosofia sul concetto della bellezza: “Sì alla rivoluzione, sì alla rinascita a cui spesso la donna aspira, ma che sia una rivoluzione che parli di te”. Ciò che la contraddistingue è che non fa differenza fra personaggi famosi e la gente comune. Chiunque può rivolgersi a lei.

Prezzi da urlo

Ilary Blasi mostra sempre una bellissima chioma e il merito è della Solidani che la accoglie calorosamente nel Solidani Salon Eur. I prezzi sono alla portata di tutti: per una messa in piega si parte da 30 euro fino ad arrivare a 45 euro per un taglio, ma sono 35 euro se si tratta solo delle punte. Dai 60 euro per lo shatush parziale ai 120 euro per quello totale.

Infine si parte da 52 euro per il colore e da 25 euro per il riflessante. Si può fare richiesta per la tecnica della colorazione Hennè a un prezzo di 30 euro.