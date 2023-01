Francesca Neri e la dilaniante malattia che l’ha costretta a rinchiudersi in casa: come sta oggi

Francesca Neri è un’attrice sopraffina e un’artista molto amata e stimata dagli italiani. Donna bellissima e di classe, possiede uno charme tutto suo che le dona un fascino indescrivibile. La sua voce poi sensuale nella sua semplicità è una vera calamita per gli uomini. Ma ora ha spezzato il cuore in mille pezzi ai suoi fan, compresi quelli della prima ora, con il racconto della malattia…

Non se l’aspettava nessuno tale confessione che- pertanto- è giunta come una sorta di fulmine a ciel sereno nei cuori degli italiani. Eppure è tutto tristemente vero: lei è malata e la sofferenza che la malattia che le ha provocato non solo a livello fisico ma anche psicologico, l’ha indotta a chiudersi in se stessa oltre che in casa. Ma come sta oggi? Le sue condizioni odierne…

Per parlarne a ruota libera, anche se non deve essere stato per nulla facile per lei farlo, come è anche giusto e normale che sia, Francesca ha scelto il rotocalco di maggior punta delle Reti Mediaset, ovvero il seguitissimo Verissimo, condotto dalla dolcissima Silvia Toffanin che in nome della sua grande professionalità sa come mettere a suo agio tutti quanti i suoi ospiti.

E così anche lei ha deciso di lasciarsi andare e di parlare di quel male che fa ancora parte di lei e che sovente la costringe a starsene chiusa tra le mura domestiche. Inizialmente questa situazione le era pesata di meno, visto che aveva da poco scoperto la malattia quando è iniziato il primo lungo ed estenuante lockdown che ha costretto tutti quanti a non uscire, salvo comprovate necessità.

Dunque, in questa situazione, lei si sentita meno sola, memore del famoso detto” mal comune, mezzo gaudio”. Ma poi, quando pian piano, siamo tornati alla normalità, lai ha ricominciato a sentire la sua diversità e ciò l’ha fatta soffrire e pure tantissimo. A starle accanto più che mai soprattutto in quei momenti Claudio Amendola, oggi suo ex.

Il racconto della malattia, che cos’è e in che cosa consiste

Ma di quale malattia stiamo parlando? Possiede un nome preciso? Si tratta della cistite interstiziale, conosciuta anche come cistite dolorosa, che in poche parole, oltre a procurare- per l’appunto- forti dolori e alcune acute contrazioni alla vescica, induce la persona ad andare più volte in bagno in un’ora, rendendole così la vita sociale praticamente quasi impossibile.

Si tratta di una malattia per la verità non molto rara e colpisce perlopiù le donne. Non si sa da dove derivi, dunque non si conoscono ancora oggi che siamo nel 2023, le cause scatenanti, ergo non esistono cure mirare per risolvere la situazione in maniera definitiva, anche a piccolo passi.

Certo, esistono dei farmaci che possono aiutare molto in tale direzione e alleviare, almeno in parte i dolori quando sono troppo forti, ma altro non esiste. E così anche la Neri deve necessariamente conviverci suo malgrado. E ora senza il suo Claudio sarà indubbiamente ancora più dura…