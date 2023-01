Emanuele Filiberto, la sua dimora è degna di un vero re: lusso sfrenato dappertutto

Il bel Emanuele, che da svariati anni è amatissimo per via delle sue doti di showman e di personaggio a tuttotondo nel vasto mondo dello Spettacolo Italiano, ha dimora in una casa da sogno, o meglio, da Mille e Una Notte. E’ raffinata ed elegante, dunque lo rappresenta al 100%. Ma che cosa abbiamo potuto vedere e sbirciare di essa?

Per la verità lui sui Social non ama mostrarcela troppo, anche se qualcosina abbiamo in ogni caso riuscito a vederlo, complice la pubblicazione di alcuni meravigliosi scatti che l’uomo ha postato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, dove ama mantenere, quando i suoi impegni lo consentono, un filo diretto con i suoi estimatori che sono davvero molto numerosi.

Cominciamo con il dire che vive insieme ai suoi cari nella splendida cornice del Principato di Monaco anche se sovente viaggia moltissimo in giro per il mondo per via delle sue varie mansioni e talora sosta a Roma per partecipare a svariati programmi televisivi per l’immensa gioia dei telespettatori che lo hanno ammirato a Ballando Con Le Stelle e ad Amici.

Nel talent, ideato e condotto in maniera magistrale da Maria De Filippi, lo abbiamo trovato sia in qualità di ospite che di giudice e pure di concorrente nel corso di un’edizione speciale. E da allora ha fatto sempre più centro anche nei cuori dei giovanissimi che lo apprezzano per la sua innata simpatia e per il suo gran cuore.

Le donne, anche quelle più mature, lo adorano per la sua bellezza e il suo charme, davvero invidiabile, ma costoro si devono mettere il cuore in pace dal momento che lui è ancora sposato con la sua adorata Clotilde, che vive – però- in Francia, a Parigi, per motivi lavorativi dal momento che è una bravissima attrice, mentre lui, come già poco fa giustamente accennato, abita nel Principato di Monaco.

La sua casa? Elegante e raffinata, a sua immagine e somiglianza

Quel che possiamo dirvi con estrema certezza della sua dimora è che sia certamente a sua immagine e somiglianza e che pertanto sia perfetta per lui: calda, accogliente, elegante ma mai eccessivamente sfarzosa. E’ dotata di numerose finestre e porta finestre che la rendono sia ariosa che luminosa. Grande spazio al bianco, per quanto concerne alcuna parte degli infissi, e le tende dove trova ampio spazio il rosso porpora. Un colore abbinato con acuto stile ad alcune poltrone e ad altre seggiole leggermente imbottite.

Poi c’è spazio per tanto legno e per la pelle nelle sue tonalità più chic, alle tonalità oro e beige, abbinate con un certo stile, senza mai risultare eccessive o pacchiane. Essendo un grandissimo appassionato d’Arte e un uomo di immensa cultura, ha voluto nel suo nido inserire anche svariati quadri, presenti perlopiù nella sala da pranzo che è dotata di un lungo tavolo e sedie dalla foggia molto easy.

Passando all’esterno, possiamo dirvi che è decisamente ammirevole il giardino dove è possibile fare delle belle passeggiate o prendere del sole, magari vicino alla piscina. Insomma, lo avete capito: la dimora di Emanuele è veramente una casa splendida e degna di lui!