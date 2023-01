Michael Schumacher, il messaggio è straziante: “Continua a combattere”

Era il più forte e il più amato di sempre nella Formula 1. Era adorato anche dai giovanissimi e persino dai bambini per la sua innata simpatia e il suo sorriso gioviale. Ma poi, per un incidente sulla neve, la sua vita ha subito un grave tracollo. Dolore immenso per i suoi estimatori, davvero molto numerosi, ma soprattutto per la sua famiglia.

La moglie e i figli avevano e hanno tuttora il cuore spezzato: il loro grande amore aveva subito un dramma con la ” D” maiuscola. Aveva dovuto essere necessariamente essere sottoposto, al fine di tentare di salvargli la pelle, a importanti operazioni. Poi per un lungo periodo si è trovato in coma farmacologico.

L’incidente, lo ricordiamo per dovere assoluto di cronaca, ha avuto luogo in Franca nel 2013 e da allora la sua vita è ovviamente cambiata, così come delle persone che lo amano e che gli stanno accanto. Inizialmente il noto pilota si è dovuto sottoporre a un’ assai delicata operazione di neurochirurgica al fine di tentare di fermare in tempo il gravissimo trauma cranico e la conseguente emorragia celebrale.

Poi, come poco fa giustamente detto, è arrivato il coma farmacologico, dal quale è uscito il 16 giugno del 2014, perlomeno quello è il giorno in cui è avvenuta la lieta novella, che ha scaldato- e non di poco- i cuori pulsanti dei suoi estimatori che erano realmente in pena e in ansia per lui, per bocca di Sabine Kehm, la sua fidata manager nonché portavoce ufficiale. Poi ha iniziato un nuovo percorso al Centro di Neuroscienze all’Ospedale Universitario di Losanna.

Successivamente l’uomo è tornato a casa dove ha proseguito il suo percorso di riabilitazione ma da allora praticamente non sappiamo più nulla. Tuttavia non risultano altri ricoveri o altre ospedalizzazioni. Ma ora, pochissimi giorni fa, in occasione del suo cinquantaquattresimo compleanno, i suoi adorati figli, che oggi sono decisamente grandicelli, gli hanno voluto donare sui Social delle dediche dolcissime e assolutamente strappalacrime…

I messaggi dolcissimi dei figli, strappalacrime

“Buon compleanno papà! Ritorna ai tempi del kart, continua a combattere“, scrive la bellissima Gina Maria che compirà 26 anni a Febbraio mentre il figlio maschio Mick, di un paio di anni più giovane, gli ha voluto rivolgere parole ancora più tenere: ” Buon compleanno al miglior papà di sempre. Ti voglio bene“.

Entrambi, per rendere ancora più speciali ed emozionanti i loro messaggi pubblicati sui Social, hanno deciso di corredarli con alcuni scatti che li raffigurano ragazzini accanto al loro tanto celebre genitore, ben prima del terribile incidente che gli ha distrutto l’esistenza e che ha spaccato in mille pezzi anche i cuori dei suoi due figli.

Figli che ora oggi, sono felici di certo per lo scampato pericolo, ma che soffrono ancora tantissimo nel vedere con i loro occhi il loro adorato padre stare male e non essere più quello di prima. Perché famoso o meno, per qualsiasi creatura lui è un eroe! E ora il vasto popolo del Web si stringe tutto intorno a loro in un unico grande abbraccio.