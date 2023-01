Tiberio Timperi, la straziante lotta di un padre: fino all’ultimo ci ha provato

No, inutile negarlo o girarci intorno, non è affatto facile per un figlio, sia esso piccolo o grandicello, accettare che la sua mamma e il suo papà non stiano più insieme e che non vivano più entrambi sotto lo stesso tetto insieme a lui. Non vederli e viverli tutti e due nella sua quotidianità rappresenta un dolore forte e- in certi casi- un grave dramma.

Ma lo è anche per chi è il genitore non scelto per l’affido che pertanto deve accontentarsi di vederlo solo in determinati giorni e determinati orari. Dunque è fondamentale più che mai rimanere se non i buoni, almeno civili, rapporti con l’ex al fine di far vivere serena la nostra creatura e per cercare di riuscire a vederla in tranquillità.

Tuttavia Tiberio Timperi, quando ha visto finire il suo matrimonio, non ha preso affatto bene la decisione del giudice, di affidare il loro bambino esclusivamente alla mamma. E così si è molto arrabbiato e ha iniziato a parlare male e a dire anche cattiverie sul conto della sua ex che alla fine ha preso la decisione di querelarlo.

Lui ha lottato con tutte le forze e come un vero leone per cercare di tentare di cambiare la situazione ma non ci è mai riuscito. E così ora si deve accontentare di vedere suo figlio solo in determinati momenti. Momenti comunque assai speciali ed emozionanti che lui cerca di vivere sempre al massimo anche per il bene assoluto del bimbo che si chiama Daniele.

Certo, l’amaro in bocca è ancora forte e si fa sentire, ma lui sa, da uomo intelligente quale è, che non può farci nulla e che, qualora insistesse troppo, potrebbe addirittura peggiorare la situazione. E questa è- francamente- l’unica cosa che vuole e che non si augura affatto nel profondo del suo cuore che già soffre abbastanza!

Lui si batte ancora per i suoi diritti ma…

In ogni caso in linea generale sia in TV che sulla Carta Stampata, quando la situazione glielo consente, si batte ancora per il fatto che i genitori debbano avere gli stessi identici diritti anche quando non stanno più insieme sia per il loro bene di persone, o meglio di padre e di madre, che sono ruoli che non smetteranno mai e poi mai di esercitare, che della propria prole che deve essere messo al primo posto in assoluto.

Una prole che non deve sentirsi trattare come una sorta di pacco postale o merce di scambio o, quel che peggio, come strumento e/ o argomento di scontro, decisamente forte e acceso, tra due persone che per un certo periodo di tempo hanno camminato insieme, mano nella mano, si sono volute bene e tanto amate a tal punto di decidere di diventare marito e moglie e poi genitori.

Poi l’idillio è finito e bisogna accettarlo ma non bisogna nemmeno cancellare e scordare quello che di bello c’è stato e soprattutto che ha portato come straordinario frutto la nascita di un figlio che è sempre un dono immenso e che legherà in ogni caso per sempre due persone, anche se non sono più una coppia da tempo anche a livello legale.