Gianna Nannini, perchè indossa solo i pantaloni: la tristissima scelta

Gianna Nannini è una star della Musica Italiana. Copiatissima e imitatissima da numerose leve canore, è inarrivabile e irraggiungibile in quanto unica. La sua grinta e il suo modo di porsi, oltre che di mordere il palco, non può possederla nessun altro, nonostante molti sostengano che la prima Emma Marrone sia stata molto vicina a lei.

La sua carriera, decisamente lunga e fatta di tanta sana gavetta, è stata- e lo è tuttora- costellata di incredibili successi e alcune sue canzoni del passato sono tuttora ascoltatissime e cantatissime anche nei classici karaoke. I suoi cd sono sempre molto venduti e i suoi brani , sia quelli più datati che quelli ben più recenti, scaricati a gogo dai vari portali di musica.

Anche i suoi videoclip sono cliccatissimi così come i video che la vedono impegnata in qualche live o in qualche assai sporadica apparizione televisiva. Sì perché Gianna, nonostante sia una star e un’ artista con la “A” maiuscola, non ama molto apparire e concedersi al Piccolo Schermo.

Stesso identico discorso per la Carta Stampata che per le interviste sia per le riviste che per i vari salotti televisivi che farebbero a gara per averla come assai gradita ospite. Ma lei è una persona fin troppo riservata e che tende a pensare che il suo privato tale dovrebbe rimanere non solo per il suo bene ma soprattutto per quello di sua figlia che della sua adorata e storica compagna di vita.

Sono loro i suoi reali e più vivi punti di riferimento, oltre che gli amori più grandi, che le fanno battere forte forte il cuore e dove lei vuole sempre tornare, anche dopo un concerno o un tour. Perché per lei casa è dove ci sono loro. E ciò è un fatto che ha intenerito tantissimo i cuori pulsanti dei suoi fan che sono ancora oggi davvero molto ma molto numerosi.

L’episodio drammatico che l’ha segnata

Fan che si stanno chiedendo per quale motivo la cantante non indossi praticamente mai, non solo nel corso di apparizioni pubbliche ma- a quanto pare- nemmeno nella sua vita privata, gonne o vestiti ma solo ed esclusivamente pantaloni, persino in piena estate quando il termometro supera i 30 gradi e l’umidità si fa sentire al massimo.

Si tratta.- forse- di una questione di mera comodità o di qualcosa dettata da una scelta stilistica ben precisa? No, a quanto pare, non è niente di tutto questo ma la ragione sarebbe ben più tosta e drammatica. In pratica un po’ di tempo fa Gianna ha raccontato che quando era molto giovane e viveva in casa con mamma e papà, lei aveva indossato una minigonna con sotto una calzamaglia.

Il padre la vide e, dopo aver dato un sonoro schiaffo in faccia alla mamma, la obbligò a consegnarle la gonna, a sua avviso dalla lunghezza indecente, e gliela distrusse in men che non si dica sotto i suoi occhi, riducendola a delle striscioline. E da allora lei ha deciso di non indossarne mai più una!