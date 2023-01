Barbara D’Urso, senza filtri e trucco: la conduttrice come non l’avete mai vista

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più note del piccolo schermo. Da anni fa compagnia agli italiani grazie ai suoi programmi televisivi, soprattutto quelli mandati in onda nella fascia pomeridiana. Di recente si è mostrata sui social come non l’abbiamo mai vista fino ad ora. Purtroppo qualche utente social non si è risparmiato nel farle delle critiche. Nata a Napoli il 7 maggio 1957, Barbara D’Urso ha esordito nel piccolo schermo negli anni 70. Successivamente si è iscritta all’albo dei giornalisti lavorando poi per alcuni giornali. Dal 2003 si è proposta come conduttrice per la Mediaset, in quanto ha condotto programmi di grande fama come il Grande Fratello. Inoltre ha pubblicato dei libri, otto in tutto i molti pubblicati dalla casa editrice Mondadori. I fan sostengono che sia in grado di intrattenere il pubblico con una spiccata professionalità. Sì è anche cimentata nel recitazione ottenendo il ruolo della protagonista, Giorgia Basile, nel film La dottoressa Giò – Una mano da stringere. Ci sono state tre stagioni, tra il 1995 e 1998, proposte da Rete 4. Nel suo curriculum possiamo inserire anche Mattino cinque, nel biennio 2008/2009, Domenica Live nel 2012 e tuttora un Pomeriggio Cinque. Essendo un personaggio pubblico tende sempre a condividere tanti scatti della sua quotidianità. Di recente ha condiviso un post sul suo profilo Instagram includendo anche foto con amiche al suo interno. Molti hanno notato un particolare che non hanno esitato a commentare.

“Gioia, sole, mare e studio”

Il post è stato pubblicato quattro giorni fa e racchiude alcune foto che ritraggono la conduttrice in riva al mare. Nella quarta mostra il copione di Taxi a due piazze – Versione femminile di Ray Cooner. Il testo originale è stato scritto nel 1983 e messo in scena nella capitale inglese proprio in quell’anno. Adesso sarà possibile andare al teatro dal 14 febbraio all’8 marzo 2023 e vedere la commedia nella nuova versione più vicina ai nostri giorni. Una bella notizia per i fan, eppure nei commenti si possono leggere sia complimenti che critiche.

“Non dare retta alle malelingue”

In poche parole qualcuno ha osato dire che Barbara D’Urso è ricorsa ai filtri per ringiovanire di qualche anno. Purtroppo la popolarità ha anche un lato negativo, ma per fortuna la diretta interessata ignora la cattiveria gratuita. Sicuramente non sarà facile gestire la situazione, ma con grande eleganza e professionalità va avanti per la sua strada.

Tuttavia il supporto dei fan senza ombra di dubbio le dà la giusta carica. “Ma sempre commenti cattivi…Barbara non dar retta”, ecco uno dei tanti sostenitori che non teme di esporsi per difendere il proprio idolo.