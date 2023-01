Romina Power, finalmente ritrova l’amore della sua vita: la foto è boom di like

Romina Power è ancora oggi un’artista molto amata in tutto il mondo. Attrice e cantante di spessore, con alle spalle tanta gavetta e un curriculum di massimo rispetto, da quando ha visto finire il suo lungo matrimonio con Albano Carrisi, non ha più avuto un uomo accanto.

E i suoi fan, compresi chiaramente quelli che si possono definire della prima ora, hanno molto sofferto di questa situazione anche perché il suo ex si è rifatto da tempo una vita dal punto di vista sentimentale accanto alla bellissima Loredana Lecciso con la quale ha costruito una nuova famiglia.

Ma ora la donna ha lasciato tutti quanti a bocca aperta cogliendoli piacevolmente di sorpresa pubblicando sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, da lei ben gestito, uno scatto dove mette in chiara luce chi sia il suo più grande amore. Dunque quello che possiamo definire, e pure a buona, buonissima ragione, con la ” A” maiuscola e che ognuno di noi merita di incontrare nel corso della sua vita.

Per la verità non si tratta di qualcosa, o meglio, qualcuno di nuovo dal momento che farebbe già parte da un po’ di tempo della sua esistenza. E lei, da donna generosa e dal cuore immenso, oltre che dotata di un’ infinita dolcezza, ha deciso finalmente di parlarne sul Web per condividere la sua immensa gioia con i suoi più accorati sostenitori che sono pazzi di gioia per lei.

E per essere ancora più sinceri nella foto che lei ha donato tramite un post non è presente solo una persona, bensì due! Ed entrambe possiamo ben dire che siano fondamentali per lei dal momento che una è sua figlia Cristel che da svariati anni vive in Croazia con il marito e i figli. E l’altra chi è?

La foto che fa boom di like

Si tratta della piccola e bellissima Ryo che la sua giovane mamma tiene teneramente in braccio. Sono entrambi rappresentate di spalle e sono innanzi a un’ampia finestra. E’ sera e la donna mostra alla sua creatura la luna. E da quando l’ ha fatto, come ha prontamente raccontato la sua nonna, lei non smette di indicarla con il ditino a chiunque. E la foto ha fatto in men che non si dica un vero e proprio boom di like!

Bimba curiosa e pieno di vita, come è giusto che sia, è la gioia immensa dei suoi nonni e dei suoi genitori oltre che dei suoi fratelli. Cristel è felice di aver deciso di abbandonare il mondo sia della Musica che dello Spettacolo per fare la mamma e la moglie a tempo pieno anche perché il lavoro imprenditoriale del marito lo tiene molto impegnato.

Le scorse festività le ha trascorse con lui e i suoi familiari in Croazia, come ha anche raccontato papà Albano che avrà di certo sentito a Cellino San Marco la mancanza della sua amatissima figlia che è nata proprio il giorno del Santo Natale ma che lui vedrà al più presto. Parola di padre innamorato!