Silvia Toffanin in lacrime: la rivelazione è un colpo al cuore | “Malattia congenita”

Verissimo ancora una volta ci ha regalato grandi, grandissime emozioni, nonché lacrime. E a piangere è stata anche la sua conduttrice, la brava e bella Silvia Toffanin, tra le più apprezzate e stimate dagli italiani di ogni età. Da quando è diventata mamma poi è più incline alla commozione e questa volta era davvero dura non soffrirne.

Il racconto della malattia è stato davvero molto tosto e sicuramente anche i telespettatori, che sono sempre tanto numerosi, saranno rimasti di sasso e con il cuore spaccato in mille pezzi anche perché, e ci duole moltissimo ammetterlo, non c’è stato purtroppo il lieto fine.

Sono stata dunque lacrime di immenso dolore per una vita che non c’ è più e che fa sentire ogni giorno la propria mancanza. E la compagna storica dell’affascinante AD delle Reti Mediaset, ovvero Pier Silvio Berlusconi, lo sa molto bene. Da quando la sua adorata mamma non fa più parte di questo mondo la sua vita non è più stata la stessa.

Lei, seppure con un dolore immenso stampato nel petto, ha proseguito a lavorare e ad andare in onda con il seguo seguitissimo e amatissimo rotocalco, ma lei le manca sempre tantissimo, come è giusto e normale che sia. Il brutto male alla fine ha avuto la meglio su di lei che ha lottato fino all’ultimo con le unghie e con i denti.

Ed è per questo motivo chela meravigliosa conduttrice veneta riesce a capire bene che cosa realmente significhi continuare a vivere senza avere accanto un pilastro della nostra vita, come ha raccontato una delle sue ospiti nel corso di un’assai recente puntata del suo programma che piace sempre di più agli italiani. Ma di chi si tratta?

Valentina Persia e il suo toccante racconto

Si tratta della splendida Valentina Persia che nel corso della sua lunga e accorata chiacchierata a cuore aperto ha ripercorso non solo la sua fulgida carriera di immensa artista, ma parlato anche della sua vita di madre, profondamente innamorata dei suoi figli che sono la luce dei suoi occhi. Quegli occhi che hanno sofferto e che continuano a soffrire per la scomparsa dell’adorato compagno Salvo.

Lui è scomparso dopo l’ennesimo grave problema al cuore. Ogni anno aveva un infarto e aveva cercato di preparare psicologicamente parlando, per quanto ovviamente possibile, la sua adorata compagna, al terribile evento che non sarebbe tardato purtroppo ad arrivare. La ferita è ancora aperta anche se lui ha mantenuto la promessa che le ha fatto prima di morire.

Sì, difatti lui non l’ha mai davvero abbandonata e lasciata dal momento che, sebbene non faccia più parte di questo mondo, lei lo sente ancora vicino a lei. Tanta la commozione nella voce della donna così come in quella della Toffanin che ha lasciato sgorgare libere le lacrime, amare e ricche di acuto dolore.