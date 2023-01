Carlo Conti asfaltato senza alcuna pietà: Maria De Filippi l’ha preso proprio a ‘schiaffi’

Carlo Conti, il simpatico e bravo conduttore toscano, vera punta di diamante delle Reti Rai, in particolare di quella Ammiraglia, ha appena subito un terribile affronto, da colei che considera anche la sua più grande amica che l’ha preso proprio a ” schiaffi”. Ma che cosa è davvero successo? Il racconto dei fatti…

Ci sarà indubbiamente rimasto molto male quando ha capito che le cose si erano messe per lui in una certa maniera e che non poteva fare praticamente nulla per cambiarle. Magari ci avrà anche pensato sopra, ma quando hai a che fare con un titano come Maria De Filippi, c’è ben poco da fare per chiunque…

Lei è una conduttrice – a dir poco- amatissima dagli italiani di ogni età dal momento che pure i giovani e i giovanissimi la adorano. La vedono in molti, soprattutto coloro che partecipano ad alcune sue trasmissioni come Uomini e Donne, ovvero il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV Italiana, e Amici, il padre di tutti i talent, come una sorta di seconda mamma.

Lei sa come consigliarli ma anche come prenderli, metaforicamente parlando, per le orecchie quando serve. Negli ultimi anni in particolare la moglie del mitico Maurizio Costanzo non ha lesinato nel mettere in atto dei bei predicozzi che sono risultati tosti e che hanno molto convinto i telespettatori, compresi chiaramente quelli della prima ora.

Molti di loro poi avranno di certo seguito anche la prima puntata della nuova stagione di C’è Posta per Te che è tornato a farci emozionare, sognare e commuovere in prime time il sabato sera a partire dal 7 gennaio su Canale 5. Stessa identica data per la prima di Tali & Quali, la versione del noto programma, condotto da Conti, che vede come concorrenti persone non famose.

Maria lo ha stracciato!

Sebbene sia lui sia Maria siano stati molto seguiti lei lo ha letteralmente asfaltato a livello di audience dal momento che si è aggiudicata ben 4.898.000 telespettatori con una percentuale del 30, 16% di share, mentre Carlo si è dovuto accontentare del 18, 88% e a di 3. 252.0000 milioni di persone che hanno deciso di seguirlo.

Tuttavia c’è anche da dire che il fatto che quella gran furbacchiona di Queen Mary abbia deciso di aprire le danze della puntata niente meno che con Can Yaman che è uno degli attori più amati dalle donne italiane in nome del suo incredibile fascino e della sua notevole fisicità.

Ovvio dunque che una gran fetta di telespettatrici saranno state le sue fan, che sono decisamente numerose pure nel nostro Paese. Ma c’è comunque pure da dire che la conduttrice possiede già di suo uno zoccolo duro di fan che seguono con grandissimo interesse ogni suo progetto lavorativo.