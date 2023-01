Pier Silvio Berlusconi delusissimo dalla donna più amata: che mazzata micidiale!

Si sono appena concluse le festività natalizie e le vacanze ed ecco che per l’affascinante Pier Silvio Berlusconi arrivano di già le belle gatte da pelare. E così, messa definitivamente via la fetta di panettone, eccolo pronto a cercare di risolvere una situazione, decisamente inaspettata, che da molte ore sta facendo letteralmente impazzire la Rete.

No, diciamolo pure molto chiaramente: da lei proprio non se l’aspettava! Eppure è stata proprio lei che è anche una conduttrice amatissima dagli italiani di ogni età a ferirlo e a deluderlo nel profondo. Ergo sia la ferita che la delusione saranno assai dura da emarginarsi e da digerire!

I telespettatori non perdonano, si sa. Seguono i programmi e talora in tempo reale amano commentare non solo a voce con chi li sta seguendo in quel preciso momento insieme a loro a casa ma anche in forma scritta in chat o sui Social, che oggi sono una vera e propria vetrina praticamente per chiunque. E quel che si legge da svariate ora a questa parte non è particolarmente lusinghiero per una signora delle Reti Mediaset.

Una signora che ha fatto e fa tuttora la Storia della TV italiana grazie alle sue seguitissime trasmissioni che quasi sempre conduce. La sua preparazione è eccellente e lei ha una fantasia davvero vasta. Possiede un team di collaboratori davvero prestigioso ed è una delle conduttrici che sta maggiormente in video.

E ora che la pausa natalizia è conclusa, la possiamo ammirare ogni pomeriggio, da lunedì al venerdì, con il dating show più famoso e chiacchierato della Tv, poi la domenica con il padre di tutti i talent mentre il sabato sera è appena tornata in prime time con C’è Posta per Te. Ed è proprio per via di tale trasmissione che Queen Mary avrebbe deluso il compagno di Silvia Toffanin… In che senso?

Maria, con Can siamo a 4!

In poche parole molte persone si sono lamentate del fatto che lei ogni edizione tenda a invitare gli stessi ospiti. Un fatto che, coloro che sono dotati di una buona memoria, è stato fatto presente anche alla meravigliosa Mara Venier, rea, secondo alcuni, di avere sempre gli stessi amici vip nel suo salotto domenicale.

Ma nel caso di Maria nel mirino ora come ora ci sarebbe niente di meno che Can Yaman che ha aperto le danze della nuova edizione della sua trasmissione, come sorta di sorpresa del dolcissimo Giuseppe dal momento che sua moglie farmacista, nonché mamma dei suoi 5 figli, è una sua super fan. E, del resto, come darle torto?

Il problema è che l’attore turco, che è apparso in ottima forma fisica, con capelli molto lunghi e selvaggi, è stato ospite da lei per la quarta volta consecutiva! E ciò ha fatto in me che non si dica storcere il naso a molti telespettatori, soprattutto quelli della prima ora, che vorrebbero vedere anche qualcuno di diverso. E ora c’è chi si chiede quando rivedremo ” i classici” Enzo Iacchetti, Ezio Greggio e Luciana Litizzetto…