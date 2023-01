Alfonso Signorini ha dovuto stracciarle il contratto: purtroppo non c’è stato niente da fare

Alfonso Signorini quest’anno di certo non si sta annoiando con la nuova, la settima per l’esattezza, edizione del Grande Fratello Vip. Non per nulla fin dalle sue primissime battute gli ha dato tantissimi pensieri. Le discussioni, assai accese e numerose, sono all’ordine del giorno, così come la nascita di amori e di gelosie.

Non è poi mancato nemmeno il caso Bellavia e tanti altri episodi di bullismo e di cattiverie che non sono affatto piaciute ai telespettatori del padre di tutti i talent che amano parlare dei comportamenti dei vari concorrenti sui Social. Molti episodi poi vengono ripresi tramite alcune clip che diventano in men che non si dica virali.

E poi quante eliminazioni, molte delle quali a sorpresa, entrate ed uscite continue, con tanto di ritorni all’ interno della Casa Più Spiata d’ Italia di ” vecchi concorrenti” come Edo Tavassi e Luca Onestini, tanto per buttare ulteriore benzina sul fuoco, pronti a rubare la palma dei belloni a Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese.

Le donne poi sovente spettegolano tra di loro o si contendono le attenzioni del gieffino di turno, anche solo per una chiacchierata. I pettegolezzi viaggiano forte tra le mura e passano con una certa disinvoltura di bocca in bocca, subendo talora delle modifiche, dei tagli o dei cambiamenti.

E così arriva la classica bagarre che fa fare tanto audience ma che sovente dona non poche gatte da pelare al suo conduttore, già direttore del magazine Chi, che ogni settimana in edicola ci regala immense esclusive. E ora ha dovuto fare i conti con l’uscita di scena di una grandissima protagonista di questa edizione che è voluta andarsene di sua spontanea volontà.

Patrizia se ne è andata…

Stiamo parlando della splendida Patrizia Rossetti che ha festeggiato i suoi 40 anni di carriera nel vasto mondo dello Spettacolo proprio durante la sua lunga permanenza all’interno del programma, come ha giustamente ricordato durante la sua chiacchierata a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin nel salotto del suo seguitissimo Verissimo.

La donna ha chiesto di uscire, dopo averci riflettuto a lungo, ha deciso, pure a malincuore, definitivamente dal gioco per motivi strettamente legati alla salute. Lei aveva preso il Covid, e sebbene non risultasse positiva da un po’, continuava a percepire alcuni strascichi del virus che ancora oggi serpeggia tristemente nelle nostre vite.

Al di là della stanchezza lei sentiva dolori alle ossa, in particolare alle gambe. Non resisteva più e non se la sentiva di trascorrere gran parte delle sue giornata isolata per riposare, senza vivere davvero l’esperienza del GF, come aveva fatto fino a quel momento. E così ha preso l’amara decisione. ” Sono stata male 15 giorni, dolori alle gambe che non passavano mai, che stessi ferma o seduta. Ci ho provato a riposarmi. Ma poi non potevo più vivermi la casa“, ha raccontato l’artista.