C’è Posta per te, c’è una novità assoluta: chi è il nuovo postino | Lo conoscete tutti

A partire da stasera, sabato 7 gennaio 2023, avrà inizio la nuova edizione di C’è Posta per Te di Maria De Filippi. Tante saranno le novità che entusiasmeranno il pubblico e fra queste c’è l’arrivo di un nuovo membro nel cast. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Da anni Maria De Filippi fa compagnia il sabato sera gli italiani con le storie di coloro che si rivolgono al programma per riappacificarsi con qualcuno. Per fortuna tante vicende hanno un lieto fine grazie soprattutto all’intervento della conduttrice. Con la sua spiccata empatia e grande intelletto sa quali punti toccare e così porta alla riflessione gli interlocutori. Qualche volta, però, non riesce nell’impresa e la busta sì chiude.

Gli ospiti che daranno inizio alla nuova edizione sono Can Yaman e Antonino Cannavacciuolo. I telespettatori conoscono bene la carriera di entrambi. Il primo è l’attore turco che sta cavalcando l’onda del successo da quando si è fatto conoscere nei panni del protagonista della soap opera di Daydreamer – Le ali del sogno e ultimamente ha recitato accanto a Francesca Chillemi in Viola – Come il mare. Il secondo, invece, è uno dei chef più noti del piccolo schermo non sono per la parte culinaria, ma anche per la personalità simpatica tipicamente partenopea. Sicuramente i fan impazziranno. Tuttavia c’è un’altra novità che lascerà il pubblico di stucco. In poche parole sarà presentato al pubblico il nuovo postino.

Il nuovo volto ex corteggiatore di Uomini e Donne

I ragazzo in questione è Giovanni Vescovo. Nato a Treviso nel 1992, è fidanzato con la coetanea Giordana Giuliattini. Lavora come pr e nel 2016 si è proposto come corteggiatore per la tronista Sonia Lorenzini a Uomini e Donne. La prima esterna andò bene, ma poi lei decise di mandarlo a casa e scelse alla fine Emanuele Mauti.

Curiosità sul ragazzo

Giovanni ama gli animali, soprattutto i can. Non a caso ha due labrador ai quali è molto legato. Si allena quotidianamente in palestra e il suo motto di vita è Carpe diem. Infatti è uno dei suoi tatuaggi visibile sul petto. Nel programma sono approdati diversi partecipanti al programma Uomini e Donne nel corso del tempo e tra questi ricordiamo Andrea Offredi, ma lui è stato un tronista.

Mancano poche ore all’inizio di questa nuova edizione e sicuramente i telespettatori avranno i fazzoletti già a portata di mano. Del resto si sa…ci saranno lacrime di gioia, ma anche di dispiacere.