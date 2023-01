Amici, il dramma si è consumato: per loro non c’è più speranza

Amici è il programma televisivo di Maria De Filippi che permette ai giovani talenti di sfondare nel mondo dello spettacolo. Dopo C’è posta per te su canale 5 il sabato andrà in onda la fase del Serale. Secondo le anticipazioni degli allievi molto amati dal pubblico saranno costretti ad andare via per via dell’eliminazione. Ecco di chi si tratta.

La Mediaset da sabato 7 gennaio 2023 il sabato sera manderà in onda le puntate del programma che permette agli ospiti di ricucire rapporti con persone al loro care. Tutti sono concordi nel dire che Maria De Filippi sia dotata di una spiccata empatia che porta a riflettere coloro con i quali conversa. Infatti grazie a lei tante storie hanno lieto fine. I primi ospiti saranno Can Yaman e Antonino Cannavacciuolo. Al termine di questa edizione, subito andrà in onda la fase del Serale del talent show.

Dopo la pausa natalizia Amici 2023 ritornerà domani, domenica 8 gennaio 2023, nella fascia pomeridiana. Secondo le anticipazioni alcuni allievi dovranno andare via e mettere da parte il sogno di accedere alla fase finale. Un compagno di avventura soffrirà tanto per l’addio di uno dei due.

La anticipazioni della puntata di domenica 8 gennaio 2023

Il primo a salutare lo studio sarà a malincuore Cricca in seguito a una sfida voluta fortemente da Rudy Zerbi. Purtroppo al suo posto ci sarà il vincitore della sfida. Subito dopo sarà il turno della danza e la stessa sorte toccherà a Rita. La ragazza è stata eliminata per volontà di Alessandra Celentano. Il motivo? Nelle ultime puntate ha sempre occupato le posizioni più basse delle classifiche delle gare tra i ballerini. Già in precedenza aveva valutato quest’idea, ma le circostanze sono andate sempre a favore della ballerina. Stavolta non ha avuto la meglio.

Niveo e il dolore dell’eliminazione di Rita

Sicuramente il suo addio toccherà profondamente Niveo. I due giovani si sono avvicinati nell’ultimo periodo nella casetta, ma adesso nella loro strade artistiche si separeranno. Il ragazzo, a differenza sua, secondo il parere dei maestri è migliorato e quindi gli daranno la possibilità di andare avanti nella scuola.

Infine la puntata si concluderà con la proclamazione di un allievo che accederà ufficialmente al Serale. Andando nello specifico, si tratta del ballerino di danza classica Ramon. Entreranno nella nuova scuola due ballerine: Vanessa e Valeria. Le due si giocheranno il tutto per avere privilegio di accedere al Serale.