Tina Cipollari orribile: ha spifferato le dimensioni ‘intime’ di Gianni Sperti

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono i due opinionisti di punta del programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi. In questi giorni si sono scambiati gli auguri per la festa dell’Epifania e lei ha fatto una dichiarazione inaspettata sul conto del collega.

Tutti sanno che Tina si è presentata anni fa nello studio nel ruolo di tronista. Non ha trovato l’amore, ma la redazione le ha offerto il ruolo di opinionista che ha subito accettato. In questo modo ha conosciuto il padre dei figli Kikó Nalli, con il quale è stata sposata per poi separarsi dopo anni di matrimonio. Ora si sta parlando di seconde nozze con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara, nonostante si fossero lasciati.

Gianni è stato sposato con Paola Barale e dopo il divorzio non è uscito allo scoperto con nessun’altra donna. Al pubblico piace perché non ha peli sulla lingua e mostra senza problemi le sue antipatie. Infatti spesso discute con Armando Incarnato. I due opinionisti sono anche grandi amici e anche nella vita privata si sentono. Sui social è stato pubblicata una parte della loro conversazione su WhatsApp. Un dettaglio non è passato inosservato.

“Grazie per le calze che hai portato ai bambini”

In poche parole Gianni e Tina si stavano dando gli auguri per l’Epifania quando a un certo punto lui l’ha paragonata alla Befana chiedendole se fosse stanca dopo la consegna dei regali. Lei ha risposto dando un’informazione molto riservata.

“Non sono riuscita a trovare la taglia”

“Ti è piaciuta la calza piena di ovatta che ti ho lasciato sotto il camino? Ti sarà utile tutto l’anno per riempire le mutande troppo vuote. Avrei voluto regalarti anche degli slip, ma purtroppo non sono riuscita a trovare la taglia”, ecco la simpatica risposta data al collega/amico. Il tono è stato assolutamente scherzoso, quindi non c’è stato un esito negativo nella conversazione. Chiara dimostrazione che tra loro che affetto e stima.

A breve li rivedremo nello studio di Uomini e Donne dopo la pausa natalizia. Secondo le anticipazioni si scalderanno gli animi quando Ida Platano tornerà per parlare della sua storia con Alessandro Vicinanza. Ida dirà che Riccardo Guarnieri l’ha contattata con un messaggio, al quale lei non ha risposto. Gianni si scaglierà contro l’uomo confermando per l’ennesima volta il suo parere sul silenzio di lui. Alla fine il bel pugliese andrà via, ma si sa: i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.