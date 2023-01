Kate Middleton ridotta in lacrime: William è stato cattivissimo con lei

Kate Middleton di recente è al centro dell’attenzione per una serie di motivi. Fino a qualche mese fa aveva fatto preoccupare I sudditi per le sue condizioni di salute. Adesso i riflettori sono puntati su di lei per colpa del marito, il Principe William. Ecco cosa è successo tra i due coniugi.

Kate Middleton è considerata una delle donne più belle della corte reale inglese e non si parla solo di una questione estetica, ma anche di classe e portamento. Infatti tante sono le giovani che la imitano perché è un ottimo modello di riferimento. Purtroppo a causa dei tantissimi impegni tipici delle persone del suo ruolo sì è mostrata in pubblico con un volto stanco e sfiorito. I sudditi si sono preoccupati, però terzi sono intervenuti riferendo che si tratta solo di stanchezza accumulata nel corso del tempo.

Poi è stata di nuovo bersagliata dal gossip perché il marito si è recato al matrimonio dell’ex fidanzato storica da solo. Di conseguenza sono state fatte varie ipotesi su questa scelta di non recarsi insieme. Dall’esterno sono sempre stati visti come una coppia perfetta, ma in realtà anche loro hanno avuto dei periodi di crisi. Infatti chi segue le loro vicende fin dall’inizio ricorderà cosa è accaduto a capodanno tra il 2006 e 2007. William aveva lasciato in lacrime la propria consorte prima dello scoccare della mezzanotte.

“Gli hanno consigliato di non affrettare nulla”

In quel periodo stavano insieme da circa tre anni punto si sono conosciuti all’università e con il tempo dall’amicizia si è sfociati nell’amore. Nel 2006, secondo quanto riportato dall’esperta reale Katie Nicholl nel libro The making of a royal romance, William avrebbe avuto dei ripensamenti sulla relazione: “William si è seduto con suo padre e sua nonna per discutere apertamente del suo futuro con Kate. Entrambi gli hanno consigliato di non affrettare nulla”.

Un lieto fine per la coppia

Per questo motivo William decise di non trascorrere l’ultimo dell’anno con Kate, la quale pianse a dirotto. L’anno successivo si sono lasciati, però più tardi ritornarono insieme e nel 2010 l’amore ha trionfato con un fidanzamento ufficiale.

Adesso sono sposati da anni e hanno tre splendidi bambini. Rappresentano la famiglia perfetta, anche perché i due riescono a trovare del tempo da dedicare alla prole nonostante gli impegni legati alla corona reale. Nei giorni scorsi, per esempio, si sono recati a Lapland, il parco a tema natalizio di Ascot.