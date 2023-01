Sanremo 2023, succede per la prima volta in assoluto: nessuno poteva aspettarselo

C’è veramente tanta attesa per la nuova, nuovissima edizione del Festival di Sanremo, che è indubbiamente ancora oggi una delle kermesse non solo più seguite nel nostro Paese ma anche all’estero. Condotto anche a questo giro dal bravo e camaleontico Amadeus, tra i conduttori più amati in assoluto dagli italiani, promette momenti degni di nota.

E mentre l’attesa si accorcia sempre più, visto che il mese di Febbraio, si sta pian piano avvicinando, ecco che tante altre assai gustose chicche relative agli ospiti delle cinque serate, trasmesse in prime time su Rai 1, si fanno sentire, per l’immensa gioia dei telespettatori che sono sempre più numerosi.

Ama piace, eccome se piace! Non è solo preparatissimo e dotato di una parlantina fluida e bella sciolta, ma è anche bravo, sensibile, simpatico ed empatico. Ha poi alle spalle una lunga e varia gavetta e sa il fatto suo. Quest’anno poi a fargli compagnia sul prestigioso Palco del Teatro Ariston ci saranno la bellissima Chiara Ferragni e il mitico Gianni Morandi.

Tra l’altro è con quest’ultimo che Sebastiani ha realizzato degli spot, decisamente irresistibili, e che li vedono entrambi impegnatissimi, insieme a un crocchio di altre persone, nella corsa che è una delle grandissime passioni dell’ immenso artista originario di Monghidoro, in provincia di Bologna.

Gianni lo scorso anno è tornato al Festival come concorrente con il brano Apri tutte le porte, scritto da Jovanotti, con il quale ha duettato nella serata dedicata esclusivamente ai duetti, ove hanno trionfato. Nella classifica generale si è invece aggiudicato un bel terzo posto. Ma ora lui sarà protagonista anche di un altro fatto che non è mai successo a Sanremo…

I fantastici 3 insieme!

Come ha anche annunciato la splendida Mara Venier nel corso della più recente puntata del suo seguitissimo Domenica In, mentre chiacchierava con l’amico carissimo Massimo Ranieri, intervenuto telefonicamente in diretta per salutare la collega Rocio Morales c he era in studio per presentare il suo secondo libro, fresco fresco di stampa, lui, insieme a Morandi e a Albano metteranno in scena nel corso di una serata dei duetti.

Ma se Gianni non si può definire un ospite, visto che è a sto giro, il co- conduttore della kermesse, Calone e il cantante di Cellino San Marco, certamente lo saranno. Sono attesissimi per la seconda puntata e fin da quando la notizia è trapelata la Stampa è impazzita: quali brani proporranno? Come si svolgerà “il tutto”?

Tuttavia c’è da dire che quelli che sono più agitati, in senso positivo, sono i rispettivi fan che non vedono l’ora di vederli tutti e tre insieme in azione su quel famoso e meraviglioso palco…