“E’ circonciso”: uno dei membri della Royal Family spiffera il retroscena intimo

Il chiacchiericcio, sempre decisamente accattivante, pesante e pressante, sulla mitica Royal Family, non si attenua, nemmeno di una virgola. E ora che è uscito l’attesissimo libro del Principe ribelle, le chiacchiere, come è anche normale che sia, stanno aumentando a dismisura.

E ora è uscita la voce che uno dei maschietti sia circonciso. Ma di chi si tratta? Chi è tra il nuovo Re Carlo, William ed Harry e soprattutto chi è stato a raccontarlo? E il mistero nel frattempo si infittisce sempre di più per l’immensa gioia dei più curiosi e avventurosi…

Non c’è davvero pace per la Famiglia Reale Inglese e da quando la compianta e amatissima Elisabetta, la Regina che ha fatto la Storia, se ne è andata da questo mondo, i rapporti che erano già belli che tesi e compromessi tra il marito di Meghan Markle e i suoi cari sono diventati ancora più tosti.

Il padre di lui sostanzialmente non ne vuole sapere, così come il fratello maggiore e la cognata, la splendida Kate Middleton, considerata una vera e propria icona di eleganza e di stile da moltissime donne, perlopiù sue coetanee, sparse un po’ in tutto il mondo. E ora che su Netflix spopola letteralmente la docu-serie che riguarda Harry e la sua splendida consorte, i suoi cari sono ancora più arrabbiati!

Ma la classica goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è un’altra e sarebbe la pubblicazione, per altro più volte spostata di diversi mesi, del nuovo libro del secondogenito di Lady D che ha promesso scintille. E così è stato dal momento che è ricco di curiosità e di dichiarazioni al vetriolo che- a quanto pare- avrebbero fatto andare su tutte le furie il padre, che già di suo possiede un caratterino bello irascibile.

La verità sulla circoncisione

Non per nulla Carlo è davvero sul piede di guerra non solo con lui ma anche con la nuora che non ha mai visto di buon occhio per via soprattutto del suo passato di attrice e per aver chiesto al marito di andare via non solo da Palazzo ma dall’ Inghilterra. Ciò aveva fatto molto soffrire anche nonna Elisabetta che- però- alla fine lo aveva perdonato.

Ma lui ora è irato e l’uscita del libro del figlio non ha che peggiorato la situazione che. come ben sappiamo, non è proprio delle migliori. Anche perché, inutile è girarci intorno, non si parla praticamente d’altro e lui, l’impavido Harry, sta rilasciando anche tante belle interviste al fine di promuoverlo ancora di più.

Ed è proprio nelle pagine di suddetta opera che il giovane ha anche ammesso, tra le varie cose, di essere stato circonciso. Una rivelazione decisamente inedita che ha lasciato sconvolti i più.