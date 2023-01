Cricca, senza filtri risponde alla Cuccarini dopo l’addio ad Amici: “Non ti nascondo che è molto…”

Lorella Cuccarini è una delle maestre di canti di Amici, in quanto l’unica a essersi impegnata anche sul ballo . Di recente a condiviso un post sul suo profilo Instagram in merito a quanto accaduto nella puntata del talento show andata e non da ieri pomeriggio, domenica 8 gennaio 2023. Un commento non è passato inosservato.

Adesso il sabato sera c’è su canale 5 C’è posta per te di Maria De Filippi. La puntata è stata seguita da tantissimi italiani, chiaro segno che il programma non delude mai. Tra i primi ospiti sono stati invitati l’attore turco Can Yaman e a seguire Antonino Cannavacciuolo. Poi a metà marzo il pubblico avrà modo di entusiasmarsi con ospiti e storia avvincenti, dopodiché si passerà alla fase del Serale.

Più il Serale si avvicina e più cresce la tensione tra i banchi di scuola. Nella puntata di ieri Alessandra Celentano a malincuore ha eliminato la sua allieva Rita, la quale ha confermato nuovamente la sua maturità chiedendo di poterla salutare con un abbraccio. Poi è stata la volta di Cricca, andato in sfida per volontà di Rudy Zerbi. Purtroppo non ha vinto la sfida contro il nuovo allievo e ciò ha colto tutti alla sprovvista compresa la Cuccarini. Una puntata che ha lasciato il segno a punto tale che la maestra ha voluto condividere un post su quanto accaduto.

“Io ci sarò, anche fuori dalla scuola”

“Non nascondo che per me la puntata di oggi è stata davvero difficile. Mi dispiace moltissimo per Cricca.

Pur rispettando la scelta di Rudy, non la condivido. Ad ogni modo, sono convinta che il cammino di Cricca sia solo cominciato e che fuori possa avere tante belle soddisfazioni. Io ci sarò, anche fuori dalla scuola, come ho sempre fatto con tutti i miei ragazzi. Il tempo darà le risposte”, ecco cosa ha scritto nella didascalia del post Lorella Cuccarini. Ci sono due foto che la ritraggono abbracciato all’allievo, al quale mai avrebbe immaginato di dire addio.

“E’ stato bellissimo conoscerti”

Tra i commenti non è mancato quello del diretto interessato: “Ciao Lorella non ti nascondo che è molto difficile anche per me, ti voglio bene ed è stato bellissimo conoscerti e lavorare con te! Ti abbraccio forte!”

I compagni di banco non hanno esitato a recarsi al centro dello studio per abbracciarlo, in quanto colti del tutto alla sprovvista. A quel punto Maria De Filippi è intervenuta per chiedere di lasciare spazio a Cricca che non si aspettava il tuo dover andare via. Anche lui è uscito dallo studio a testa alta, ma prima ha voluto abbracciare la maestra che ha sempre creduto in lui.