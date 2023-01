Giulia Salemi, senza un filo di trucco e con i capelli trasandati: è irriconoscibile

Giulia Salemi è attualmente presente nello studio del Grande Fratello Vip con il ruolo di portavoce del mondo dei social. In ogni puntata mostra la sua bellezza a dir poco perfetta. Tuttavia di recente sta circolando una foto in una versione del tutto inedita: senza filtri e make-up. È incredibile!

Giulia Salemi da anni ha lavorato sodo per avere un suo piccolo spazio nel mondo dello spettacolo. Il trampolino di lancio è stato senza dubbio il Grande Fratello Vip, precisamente l’edizione vinta da Tommaso Zorzi. Ebbe la possibilità di mettersi in gioco in un secondo momento e così non solo ha ottenuto maggiore popolarità, ma ha anche trovato l’amore.

Infatti ha incontrato Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la notizia, che era invaghito di Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima non l’hai mai corrisposto per poi andare via dalla casa prima del tempo. In questo modo la storia di Giulia e Pierpaolo si è evoluta al punto tale che a distanza di due anni andranno a convivere. All’inizio non erano visti di buon occhio, però con il tempo in tanti si sono ricreduti sul loro amore. Tutti sono concordi nel dire che Giulia sia dotata di un fascino inestimabile sia da un punto di vista fisico che intellettuale. Molti non la conoscono in versione estremamente naturale.

Una Giulia che non avete mai visto

Essendo un personaggio pubblico, tende sempre a condividere degli scatti della sua quotidianità proprio perché vuole avere un rapporto con i follower. Infatti senza esitazione si è mostrata senza filtri e make-up in una storia. In effetti non è per niente preparata e noi siamo abituati a vederla sempre con look e outfit impeccabili. Stavolta, però, ha fatto un’eccezione.

Il sostegno dei fan

Nonostante tutto i fan concordano nel dire che sia a prescindere stupenda. Inoltre hanno aggiunto che ci vorrebbero più donne come lei nel mondo dello spettacolo perché può offrire tanto e non solo a livello estetico. Infatti qualcuno si è opposto a quanto detto da Sonia Bruganelli.

In una precedente puntata l’opinionista ha dichiarato che Giulia è stata contattata della produzione solo per la sua bellezza. Di conseguenza la diretta interessata si è presentata nella puntata seguente con una tuta sportiva. Poi ha chiesto ad Alfonso Signorini se è stata presa in considerazione solo per il fattore estetico e la risposta è stata negativa. A quel punto è tornata alla sua postazione contenta di aver fatto valere le sue qualità professionali.