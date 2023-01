Grande Fratello Vip, Riccardo Fogli ha smascherato tutto: “Non ho bestemmiato ma…”

Riccardo Fogli è noto per avere una carriera artistica musicale degna di tutto rispetto. Qualche giorno prima della fine dell’anno 2022 è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, ma la sua esperienza si è conclusa subito. Ne ha parlato a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Ecco cosa ha detto.

Riccardo Fogli ha avuto la possibilità di entrare nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Si è esibito in un’unica fantastica performance, degna di un cantante del suo calibro. Poi subito si è messo in gioco, però durante una conversazione con dei concorrenti avrebbe bestemmiato.

Purtroppo quando ha cantato sul palco dell’evento dedicato alla notte di Capodanno ha ricevuto delle critiche. Il motivo? Secondo qualcuno dopo quanto accaduto al Gf Vip non doveva avere questa possibilità. Di conseguenza Riccardo Fogli ha colto l’occasione offerta dalla Toffanin per tornare sull’argomento che gli ha procurato tanta sofferenza.

“Ho sofferto molto, ma non devo piangere”

“Ho sofferto molto, ma non devo piangere. Ho sofferto perché l’idea che si possa pensare che io sia un bestemmiatore mi ferisce”. Poi ha proseguito: “Mi preparo due mesi per andare al Grande Fratello Vip ed esco fuori che sono un bestemmiatore? Non mi piace questo. Sono stato molto male perché un’offesa così grave non puoi prenderla con leggerezza. Ho accettato e firmato le regole del Grande Fratello e se loro mi dicono che hanno sentito una cosa blasfema mi fermo. Io però non l’ho detta. Chiediamo il var? Sono stato dentro meno di una sera”.

“Ogni volta che sono in difficoltà mi faccio il segno della croce”

“La Madonna è mia madre. Io sono un uomo imperfetto e senza un grande talento né una grande cultura, sbaglio strada pure se ho il navigatore. Ogni volta che sono in difficoltà mi faccio il segno della croce e chiedo aiuto ‘mammina aiutami’. Madonna è la personificazione di mia madre”, ecco cosa ha detto in un secondo momento.

In merito alla bestemmia ha esordito in questo modo: “Vado in cucina a fare colazione, becco Charlie che mi dice ‘Ricky qua faremo molti scherzi noi’. Io ho risposto ‘Oh Madonna, basta che non mi fai mangiare tre uova perché altrimenti mi fa male il fegato a causa del mio colesterolo”. A prescindere da tutto una cosa è certa: ha ammesso che non farà più reality, dato che anche L’Isola dei famosi non è andato bene.