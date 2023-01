Amadeus, spuntano le rarissime della prima figlia: Alice sembra una top model

Amadeus è uno dei conduttori più amati del mondo dello spettacolo italiano e a breve lo rivedremo sul palco dell’Ariston a febbraio accanto al collega Rosario Fiorello. Non tutti conoscono la figlia nata dal primo matrimonio. Tutti sono concordi nel dire che sia bellissima. Ecco una foto che lo conferma.

Amadeus è presente nel piccolo schermo tutti i giorni con il programma televisivo I soliti ignoti che va in onda sulla Rai. Poi per la terza volta sarà al timone della conduzione del Festival di Sanremo e, nonostante manchino ancora delle settimane, ha già dichiarato che ci saranno tante novità. Sicuramente avrà l’ennesimo buon riscontro con i telespettatori, i quali sono abituati alla sua originalità.

Per quanto riguarda la vita privata attualmente è felice accanto a Giovanna Civitillo che lo ha reso padre di José Alberto. I due si sono conosciuti quando lui conduceva L’Eredità e lei era la showgirl di punta con il momento della scossa. È stata proprio Giovanna a riferire durante un’intervista di aver accettato un invito a un caffè proposto tramite un biglietto. Ha accettato e da allora sono uniti e innamorati. In realtà prima di lei nella vita di Amadeus c’è stata un’altra donna e dal loro amore è nata una splendida figlia di nome Alice. Essendo estraneo al mondo dello spettacolo, non si hanno tante foto. Tuttavia navigando sul web si può risalire a qualcuna.

Una figlia affermata nel mondo della moda

Nel primo matrimonio con Marisa Di Martino è nata Alice nel 1997. Anche se il padre è un personaggio pubblico di spicco, lei ha deciso di intraprendere un altro tipo di strada professionale. Si è laureata con il massimo dei voti in Fashion Business nell’Istituto Marangoni di Milano perché la moda è la sua grande passione. È anche molto attiva sui social. Infatti il suo profilo Instagram è seguito da oltre 8 mila follower.

Curiosità sulla ragazza

Ha vissuto a Londra e poi a La Coruna, in Spagna, nel 2019 dopodiché è tornata in Italia per dedicarsi anima e corpo al lavoro. Non si sa se è fidanzata, anche se si insinua che nel suo cuore cisia qualcuno. Tempo fa aveva pubblicato una storia in compagnia di un uomo. Dato che difficilmente mostra la sua vita privata, si presume che costui occupi una posizione importante nella sua vita.

Inoltre alla sua laurea era presente anche l’attuale moglie del padre. Non a caso le due donne sono molto legate e lo stesso vale con il fratellino José Alberto.