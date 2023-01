Serena Bortone, operata d’urgenza: ecco com’è ‘ridotta’

Oggi è Un Altro Giorno è indubbiamente una delle trasmissioni di Mamma Rai, non solo delle Rete Ammiraglia, più amate, apprezzate e seguite dagli italiani. Il merito? Sicuramente degli argomenti trattati, degli ospiti intervenuti ma- soprattutto- della sua squisita padrona di casa.

Stiamo ovviamente parlando della brava e bella Serena Bortone che ci fa compagnia ogni pomeriggio con la sua maestria e la sua ingente professionalità dal lunedì al venerdì. Ma ora la donna ha fatto rizzare i capelli ritti in testa ai suoi estimatori che sono decisamente molto ma molto numerosi.

Si è parlato di un’operazione che è pure avvenuta assai di urgenza per lei. Che cosa le è successo? Ha avuto un malore? Ha subito un incidente? I fan si sono scatenati con domande e supposizioni in Rete, in particolar modo sui Social che- si sa- sono una grandissima vetrina per tutti e il luogo, seppur virtuale, di maggior confronto e di scontro.

Nessun male o nessun fatto grave è alla base di questa scelta e lo ha detto chiaramente la stessa in Tv dal momento che, nonostante l’operazione, ha deciso di presentarsi ugualmente a lavoro e apparire, seppur alquanto dolorante, sul Piccolo Schermo, per affrontare tutti i temi più caldi della puntata tra cui la scomparsa del mitico Gianluca Vialli.

Stupiti anche i suoi amici e colleghi di tale scelta, come Samuel Peron, maestro di ballo e ballerino sopraffino, nella squadra di Ballando Con Le Stelle, condotto dalla splendida Milly Carlucci, che è stato uno dei primi a chiederle del suo stato di salute, in nome della sua acuta sensibilità.

Si è operata, ma come sta?

” Mi sono operata al polso” ha rivelato prontamente la conduttrice che – infatti- è apparsa in video con una fasciatura al braccio, messa ben evidenza anche dal fatto che indossasse una camicetta panne a maniche a sbuffo corte. Poco dopo ha proseguito il discorso dicendo: ” Questa è l’evoluzione del mio malessere al polso“.

Un malessere– a onor del vero- del quale praticamente nessuno ne era a conoscenza. E quando la splendida Cristel Carrisi, sua gradita ospite, le ha chiesto quando lei aveva affrontato l’operazione, Serena ha tagliato corto dicendo: “ Stamattina“. Poi ha fatto chiaramente intendere di non volere dire altro in merito ed è andata avanti con la trasmissione, dimostrando di essere in forma.

Insomma, Serena non ha voluto raccontare troppo i fatti propri, anche se legati alla salute, che è il bene più importante che possediamo, e ligia al dovere è andata avanti fino alla fine, come una grande guerriera, a lavorare come se niente fosse. Fasciatura o meno!