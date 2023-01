Drusilla Foer, dopo Sanremo ha vuotato finalmente il sacco: “Con Amadeus non ho avuto…”

Drusilla Foer è indubbiamente uno dei personaggi più in voga. Artista decisamente assai eclettica e poliedrica, oltre che con la “A” maiuscola, piace davvero a tutti, dai grandi ai piccini. E’ simpatica, elegante, colta e raffinata. Sa cantare, ballare, condurre e recitare e non stanca mai.

La nuova edizione de L’Almanacco del giorno dopo è un vero successo e lei è richiesta praticamente ovunque. Non per nulla il suo discorso, decisamente ben scritto, riguardo all’ importanza dell’ unicità, che ha tenuto nel corso della scorsa edizione del Festival di Sanremo, è ancora molto richiesto.

Inoltre il video relativo, che è anche assai corposo, è cliccatissimo e prontamente condiviso sui Social e sulle chat. Le sue parole entrano in men che non si dica nelle mente e nei cuori di chi la ascolta anche perché lei è una magnifica oratrice. Sa fare un uso misurato e giusto di ogni parola che ricerca con estrema cura. Niente è lasciato al caso.

Lei possiede fin troppo rispetto, che è la forma primordiale di amore, per se stessa, l’Arte, in tutte le sue infinite sfumature, e il grande pubblico per offrire qualcosa di non degno. E’ una grande professionista e prima di entrare in scena studia e si impegna come si deve. Lei è una che nella vita si è rimboccata spesso e volentieri le maniche, come ha anche raccontato nel suo libro ” Tu non conosci la vergogna”.

Un libro che è stato ed è tuttora un enorme successo editoriale. E ora i suoi estimatori, che sono sempre più numerosi, ricordano con grande nostalgia la sua esperienza dello scorso anno al Teatro Ariston dove ha rivestito per una sera il ruolo di spalla accanto a uno strepitoso Amadeus. Ma che cosa pensa davvero di lui?

La rivelazione su Amadeus che non ti aspetti

Drusilla nel corso di varie interviste ha sostenuto di ritenerlo un grandissimo professionista, un uomo colto e preparato e un immenso conoscitore della Musica. Insomma, è uno che sa il fatto suo! E, nel salotto di Mara Venier, dove è intervenuta in qualità di assai gradita ospite, lo ha pure definito ” un genio”.

Ma, nel corso di una sua intervista per Radio Deejay a Rudy e Laura, ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato basiti i più: ” Con Amadeus non ho avuto alcun potere, nemmeno sul palco“, sottolineando comunque sia di essere stata molto felice dell’esperienza e del fatto che sia riuscita a essere se stessa.

Al momento non sappiamo se la nobildonna sarà tra gli ospiti dell’ edizione 2023 della kermesse, amatissima in tutto il mondo, ma quel che è certo è che gli italiani sarebbero felicissimi di rivederla in quell’ occasione anche in veste di super ospite come spetta a una diva come lei.