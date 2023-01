Yari Carrisi, mamma Romina si è proprio lasciata andare: “E’ il figlio più…”

Romina Power è indubbiamente ancora oggi un’artista a tuttotondo molto amata dal grande pubblico di tutto il mondo. Donna bellissima e affascinante, è in primis una mamma e una nonna assai amorevole. Ma se delle sue figlie, nate nel corso del suo lungo e chiacchieratissimo matrimonio con il mitico Albano, sappiamo praticamente quasi tutto, lo stesso- di certo- non possiamo dire del suo unico figlio maschio.

Stiamo chiaramente parlando di Yari che dal punto di vista estetico ed esteriore assomiglia moltissimo al suo celebre padre dal quale ha ereditato l’immenso amore per la musica che lo porta tuttavia a lavorare perlopiù dietro le quinte in qualità di eccellente autore di testi per altri artisti.

E’ un uomo molto riservato e non ama molto apparire. Non per nulla non concede praticamente mai interviste né per la Carta Stampata né per il Piccolo Schermo e nemmeno la splendida Mara Venier, che è molto legata alla Famiglia Carrisi in generale, è riuscita ad averlo recentemente nel suo salotto per una bella chiacchierata a cuore aperto.

Nonostante ciò, come molti ricorderanno, ha deciso di partecipare a Pechino Express dove ha conosciuto colei che per un po’ di tempo è stata la sua bellissima compagna. Stiamo parlando di Nike Rivelli, figlia della meravigliosa Ornella Muti, vera icona del Cinema Italiano. I due hanno fatto molto chiacchierare di se durante la loro relazione e quando è emersa la terribile notizia della perdita di un figlio i rispettivi fan si sono stretti intorno a loro.

Sì, lei era in dolce attesa ma purtroppo il bimbo non è venuto alla luce. Poi il loro amore è finito e lui oggi ha trovato l’amore, quello vero in Thea Crudi che condivide con lui la passione per la meditazione, per la spiritualità e per la musica. Passioni che sono molto vive anche nel cuore della sua magnifica mamma.

Per lei lui è…

Una mamma che letteralmente lo adora anche perché dal punto di vista caratteriale lo vede molto affine a se. E così, un po’ di tempo fa, quando i due hanno trascorso una bella vacanza insieme, sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, da lei ben gestito, ha pubblicato uno scatto che ritrae il suo adorato figliolo con in braccio un delizioso cagnolino.

Al di là del fatto che lo scatto ha fatto in men che incetta di like e di cuoricini palpitanti, diventando pure virale, ciò che ha colpito i fan della Power è che lei ha descritto Yari come dolcissimo. Una definizione davvero speciale e che ha anche commesso i più teneri e i più romantici nel senso etimologico del termine.

E- del resto- come darle torto? E lui pare essere davvero molto ma molto felice di questo complimento ricevuto, oltre del fatto di poter trascorrere del tempo in compagnia della sua amatissima e famosissima madre con la quale va molto d’accordo, essendo, come già giustamente accennato, assai affini.