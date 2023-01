“E’ stato fatale”: il figlio di Maria De Filippi è rimasto da solo | La confessione tristissima

Maria De Filippi non è solo una conduttrice più amata dagli italiani di ogni età, giovani e giovanissimi inclusi, nonché la vera Regina delle Reti Mediaset ove opera da moltissimi anni, riscontrando un enorme successo, ma anche una moglie e una mamma accorta e assai premurosa.

Non ha avuto figli naturali ma ne ha adottato uno, moltissimi anni fa, quando era ancora un bambinetto, insieme al marito, ovvero il mitico Maurizio Costanzo, con il quale fa praticamente coppia fissa da una vita. La donna ha raccontato del dramma che ha vissuto la sua creatura e che le ha spaccato letteralmente il cuore in mille pezzi.

Siamo avvezzi a vedere Queen Mary come una donna integerrima ma anche dolcissima sul Piccolo Schermo. Sa ascoltare, far riflettere ma anche mettere in riga chi lo merita, senza tanti giri di parole, oltre che rimettere al proprio posto chi si comporta male. E ora, dopo la consueta pausa natalizia, è tornata a farci sognare con Uomini e Donne, ovvero il dating show più famoso e chiacchierato della Tv, oltre che con Amici, il padre di tutti i talent.

Il sabato sera poi in prime time su Canale 5 rieccola con il suo seguitissimo C’è Posta Per Te la cui prima puntata di stagione è andata in onda sabato 7 gennaio e ha stracciato la concorrenza con un solo gesto di spugna. Insomma, è ormai sempre più caro che qualsiasi cosa lei faccia e/ o conduca gli italiani lo vogliono conoscere e seguire con acuto interesse.

Ed è per questo motivo che molti suoi colleghi sanno benissimo che mettersi contro di lei con una trasmissione significa perdere! E lo sa bene anche Carlo Conti, guarda caso il suo migliore amico, che con il suo Tali & Quali non riesce a reggere il confronto. Ma la più grande vittoria per Maria non è il suo lavoro, che va comunque a gonfie vele, ma il fatto di essere riuscita a diventare mamma.

Il dramma del figlio che le ha spezzato il cuore

Una mamma adottiva per Gabriele che oggi è un giovane uomo molto affascinante e che lavora dietro le quinte con lei nella sua società di produzione. Il ragazzo è anche apparso talvolta sulle riviste insieme a lei e a suo padre adottivo ma non pare interessato al vasto mondo dello Spettacolo, perlomeno da viverlo da protagonista.

E sua mamma, durante una sua chiacchierata a cuore aperto realizzata con il settimanale Oggi, ha deciso di parlare di lui e soprattutto della sua vita sentimentale. Ed è qui che ha svelato il dramma. In che senso? In poche parole durante il primo ed estenuante lockdown che ci ha presi tutti quanti di contropiede, lui ha iniziato a convivere con la fidanzata, la bellissima stylist Francesca Quattrini con il quale faceva da un po’ di tempo coppia fissa.

Ma mai tale decisione fu più fatale dal momento che di lì a poco i due hanno deciso di dirsi addio dal momento che durante quel periodo di reclusione forzata sono emersi i problemi e le grandi divergenze caratteriali. Nonostante ciò il ragazzo non è tornato a casa da mamma e papà ma ha deciso di vivere da solo, dimostrando così una grande maturità per l’immenso orgoglio della signora della Televisione Italiana.