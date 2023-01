Paola Barale, dopo anni esce fuori la verità: cos’ha fatto con la De Filippi

Paola Barale, dopo una lunga, o meglio, lunghissima latitanza dal Piccolo Schermo, salvo per qualche assai sporadica intervista, è tornata grande protagonista in TV, negli scorsi mesi grazie a Ballando Con Le Stelle, programma di punta di Mamma Rai, condotto dalla meravigliosa Milly Carlucci.

E ciò ha portato anche a galla molte curiosità, alcune delle quali anche assai piccanti, sul suo privato del quale lei è molto gelosa. E al di là delle sue passate relazioni, c’è anche un flirt che ha fatto molto discutere e che non è mai stato confermato dalla dirette interessate.

Ma ora la showgirl piemontese, che è molto amata dagli italiani non solo in nome del suo lampante fascino e della sua fisicità da dieci e lode, ma anche per la sua immensa sensualità e lodevole grinta, ha deciso di aprire il rubinetto, dicendo la sua, dopo che gli era stata posta una domanda diretta a riguardo.

La donne è stata ospite del programma trasmesso da Nove La Confessione e qui è stata messa su un bel piatto d’argento la chiacchiera, per altro pure assai pepata e forte, di una sua possibile liason in passato, e stiamo parlando di molti anni fa, con la Regina non solo delle Reti Mediaset ma anche della Televisione Italiana in generale, ovvero ma meravigliosa Maria De Filippi.

Alla sua Corte -come ben sappiamo- lavora da moltissimi anni in qualità di opinionista l’ex marito di Paola, ovvero l’affascinante Gianni Sperti, che ancora oggi si professa single. Con lui è finita e nemmeno nel migliore dei modi. Lui voleva figli e lei no. Lui ai tempi non aveva stabilità dal punto di vista lavorativo e pian piano sono nati vari screzi che poi hanno portato alla rottura.

La verità sul flirt con Maria

Riguardo a Queen Mary la Barale ha raccontato di averla vista al massimo una decina di volte in studio e di aver maggiormente frequentato il marito, andando a pranzo con lui fuori ma mai a casa. Ma chi è stato a raccontare della loro storia? Chi ha alimentato tale pettegolezzo? ” Non dipendeva da me, ma dai comportamenti di altre persone che stavano intorno a me e che facevano pensare agli altri che questa cosa fosse vera”, ha svelato Paola.

Ok, ma come sarebbe nato ” il tutto”? ” Mi sono già fatta un’idea però sono una persona con un senso del pudore molto alto, non mi va di parlare di altre persone che non hanno mai voluto parlare di questo”, ha dichiarato l’artista, facendo un chiaro riferimento alla moglie di Maurizio Costanzo.

Dal canto suo l’uomo non ha mai voluto spiaccicare parola a riguardo e ha continuato a invitare con gioia la showgirl in qualità di graditissima ospite nel suo seguitissimo Maurizio Costanzo Show, vera pietra miliare della Televisione Italiana, che ancora oggi è amatissimo dal grande pubblico.