Emanuele Filiberto, quello che sembrava essere un raffreddore ha rivelato ben altro: la triste malattia

La salute- si sa- è il bene più prezioso che abbiamo. Ma- purtroppo- fin troppo spesso tendiamo tristemente a ricordarcelo. Altre volte poi tendiamo a non voler vedere alcuni sintomi dal momento che la malattia in linea generale ci spaventa e pure moltissimo. E così capita talvolta-come si suol dire- ” di prendere lucciole per lanterne”.

Ed è quello che è successo all’affascinante Emanuele Filiberto che da molti anni è un personaggio a tuttotondo del vasto mondo dello Spettacolo Italiano. Pensava di aver preso un banale e comunissimo raffreddore ma poi- purtroppo- la verità è risultata ben più amara per lui… In che senso?

Oggi se non ci sentiamo molto bene, percepiamo stanchezza eccessiva e un gran affaticamento, rizziamo subito le antenne e pensiamo di aver preso il Covid- 19 che, nonostante i vari vaccini, serpeggia ancora nelle nostre vite in tutte le sue numerose e svariate varianti. Poi ci sono in giro molti virus influenzali che colpiscono a random, ergo le farmacie sono invase più che mai dai clienti che chiedono di tutto.

Anche i medici di base sono decisamente molto indaffarati e, dati alla mano, complici anche le festività che si sono appena concluse, le malattie da contagio sono proliferate. Ma ecco che anche un raffreddore può essere scambiato per ben altro o che- al contrario- venga preso fin troppo sotto gamba.

E così, dopo che il malessere prosegue, ci si decide poi di intervenire e di fare dei controlli mirati che possono rilevare ben altri problemi, come è capitato al nostro Principe, vera star di Ballando Con Le Stelle di svariate edizioni fa, e di Amici di Maria De Filippi. Ora l’uomo sta bene ma la sua disavventura l’ha fortemente segnato…

Ha avuto un tumore, come sta oggi?

Difatti gli era stato rilevato un tumore al setto nasale. Ma se oggi è ancora qui a raccontarcelo è grazie alla sua splendida moglie Clotilde, donna bellissima e attrice di successo, che, stanca di vederlo stare male, lo ha invitato a volerci vedere più chiaro. Per debellare il male sono stati necessari vari interventi chirurgici che non sono stati di certo una passeggiata di salute.

E’ stata davvero dura affrontare tutto questo calvario anche perché lui non voleva parlarne con le sue adorate figlie al fine di non preoccuparne. Oggi, lo ribadiamo nuovamente, sta bene ma prosegue con l’assunzione di farmaci mirati e con lavaggi al setto nasale. Inoltre mette sempre al primo posto la Prevenzione che è fondamentale talvolta per salvarsi la pelle.

E oggi lui si batte moltissimo in tale direzione, facendo leva sul fatto di essere un personaggio pubblico molto noto e amato, ma in primis un marito e un padre amorevole.