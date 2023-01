Mediaset, gravidanza inaspettata per il volto noto: eppure il marito l’aveva abbandonata

Con il nuovo anno che è appena iniziato è arrivata- udite udite- la lieta novella che scalderà non poco i cuori dei numerosi e più affezionati telespettatori, decisamente assai numerosi, di tutti i canali dell’ Azienda del Biscione. Difatti c’è una gravidanza, del tutto inaspettata, per una bellissima donna. Di chi si tratta?

Ma c’è anche- come si suol dire- il classico rovescio della medaglia dal momento che il marito l’ha pure abbandonata poco tempo fa. E ora? I due si sono messi nuovamente insieme? Come ha preso l’uomo del fatto che la donna è in attesa?

Molti, magari i più pettegoli e curiosi, avranno pure iniziato a chiedersi se il bambino è suo o di un altro uomo con il quale la donna in questione ha avuto una relazione quando era ancora sposata. Ha dunque tradito il suo consorte che da quel momento non ha più voluto saperne di mandare avanti il matrimonio che aveva da poco soffiato sulle sue prime 16 candeline.

Sta di fatto che lei la relazione clandestina l’ha chiusa da un pezzo e che con lui, che è anche il padre dei suoi precedenti figli, ha rapporti fisici quando lui va a trovare la prole a casa. L’attrazione è ancora forte tra loro, lei sostiene di essere innamoratissima e di volerci riprovare a cucire il rapporto ma lui no, ritenendosi fin troppo turbato e ferito nel profondo.

In ogni caso lui non esce praticamente mai, se non per andare a lavorare, non frequenta nessuna donna e non ha alcuna intenzione di farlo a breve termine. E’ dunque ancora innamorato dalla moglie con la quale ha pure costruito una splendida famiglia? Secondo i telespettatori sì, così come la meravigliosa Maria De Filippi, ma di chi stiamo parlando?

Stefano e Valentina genitori per la quarta volta?

Di Stefano e di Valentina, coppia che abbiamo conosciuto durante la prima puntata della nuova stagione di C’è Posta per Te che è andata in onda sabato 7 Gennaio 2023 in prime time su Canale 5 e che ha potuto contare su un numero davvero impressionante di persone che hanno deciso di seguirla.

Secondo una voce, anche assai potente, che si sta facendo sempre più strada nel Web nelle ultime ore, i due sarebbero ora come ora in attesa del loro quarto figlio. Dunque alla fine lui ha ceduto e ha deciso di tornare a essere ufficialmente suo marito? Sta di fatto che il loro legame ha fatto molto discutere soprattutto per i modi poco garbati con il quale l’uomo trattava la donna.

Molti utenti hanno definito il loro legame tossico e hanno invitato Valentina a lasciarlo perdere. Ma ora l’arrivo di una nuova creatura cambierebbe tutto di nuovo… Non resta che attendere una smentita o una conferma da parte dei diretti interessati…