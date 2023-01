Amici, ora non ci sono più dubbi: è tutta colpa di Lorella per l’eliminazione di Cricca

Amici, anche questa edizione del padre di tutti i talent, ideato e condotto in maniera impeccabile e magistrale da Maria De Filippi, è un vero e proprio successo. Grandi protagonisti, sia per quanto concerne il ballo che la danza, sono i concorrenti ma lo sono-a onor del vero- pure gli insegnanti.

E ora nel mirino c’è la splendida Lorella Cuccarini che, pur essendo ancora oggi ” la più amata dagli italiani”, è stata molto criticata nelle ultime ore per via di un suo comportamento. E ora per i telespettatori, decisamente assai numerosi, della nota trasmissione delle Reti Mediaset, è tutta colpa sua se Cricca è uscito di scena…

Parliamoci chiaro: con l’arrivo del nuovo anno, sebbene siamo ancora in pieno inverno, la primavera è sempre più vicina e con essa l’attesissima fase serale del programma che fa gola a ogni partecipante dal momento che è una vetrina incredibile. Ergo uscire ora dalla scuola è un vero smacco e fonte di grande rabbia, oltre che di ingente frustrazione.

E ora i fan di Cricca, che è appena stato eliminato, non l’hanno affatto presa bene. E molti dei suoi più vivi estimatori hanno espresso il loro dolore e il dispiacere più vivo per tale accadimento che è davvero fresco. Moltissimi poi hanno incominciato a puntare il dito contro l’insegnante di canto Lorella Cuccarini, sostenendo che è tutta colpa sua se ciò è accaduto.

Sta di fatto che a mettere in sfida il cantante 18enne non è stata lei ma il collega Rudy Zerbi. Purtroppo il ragazzo ha perso clamorosamente contro il suo sfidante e a quel punto- inutile negarlo o girarci intorno- si è creato per un attimo una situazione di gelo in studio alla quale è subentrata tanta rabbia.

La rabbia dei telespettatori e di Lorella

Rabbia che ha provato tantissimo Lorella che non ha gradito la scelta del collega e soprattutto l’eliminazione di uno dei suoi pupilli. Ma se lei lo riteneva tanto bravo e meritevole, per quale motivo non ha cercato di tenerselo maggiormente stretto e di proteggerlo? Secondo molti fan di Cricca lei lo ha gestito male anche a livello di performance e non ha saputo tirare fuori il massimo da lui.

Inoltre non ha saputo ribattere come si deve a Zerbi che- secondo molti altri- si approfitterebbe, essendo sotto sotto un gran furbacchione e un abilissimo stratega, della buona fede e dell’eccessiva bontà di Lorella che tra l’altro si è trovata in grande difficoltà quando doveva eliminare o riprendere duramente un allievo.

Fatto sta che ora lei deve fare a meno di Cricca nella sua squadra che era un valore aggiunto notevole e che con molta probabilità avrebbe potuto giocarsela meglio per tentare di arrivare al serale che è quasi alle porte.