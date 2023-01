Manila Nazzaro si spoglia per la Lazio: la foto fa boom di commenti

Ne è passato di tempo da quando una giovanissima Manila Lazzaro ha fatto capolino per la prima volta sul Piccolo Schermo vincendo lo scettro di Miss Italia. Lei è certamente cambiata, è diventata un personaggio televisivo a tuttotondo, mamma, moglie e compagna, ma ciò che è rimasta intatta è la sua incredibile bellezza.

E che dire della sua fisicità? Che è ancora assolutamente notevole e che non ha davvero nulla, nemmeno mezza virgola, da invidiare a una trentenne. E la sua nuova foto ne è la lampante dimostrazione!

In essa la donna, che è ancora amatissima e apprezzatissima dagli italiani, e che possiede uno zoccolo duro di estimatori della prima, o meglio, primissima ora, appare con pochi strati di tessuto addosso. E’ felice e ha gli occhi che le brillano. Hai i suoi meravigliosi capelli sciolti, lasciati leggermente mossi, con tanto di splendide e assai romantiche onde. Che bambola!

Il trucco? Presente! Incarnato perfetto e pelle di porcellana. Labbra messe in primissimo piano grazie all’ uso sapiente di un ottimo lucidalabbra trasparente e da un rossetto mat leggermente rosato e occhi resi ancora più intriganti dalla presenza di mascara, eye liner e matita, tutto rigorosamente black.

La foto in questione, che è una vera e propria gioia per gli occhi, potrebbe essere un selfie dal momento he non si nota un braccio della showgirl in primo piano. Inoltre pare essere stata realizzata fin troppo da vicino e dall’alto. A coprirle il seno una semplice sciarpa, tuttavia assai pensante, della sua squadra del cuore, ovvero la Lazio.

Senza veli per la sua Lazio, lo scatto è da cardiopalma

Ovviamente come l’ha caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, da lei ben gestito, dove ama mantenere, quando sia gli impegni lavorativi che più prettamente personali, lo consentono un filo diretto e costante con i suoi estimatori, è diventata cliccatissima e riempita, oltre che di cuoricini palpitanti e innamorati, di tantissimi commenti più che lusinghieri.

Non sono poi chiaramente mancati anche dei lazzi da parte di alcuni tifosi romanisti come la splendida Selvaggia Roma, ex star di Uomini e Donne e di Tempation Island, ma c’è anche chi, come il maestro Stefano Oradei, punta di diamante di Ballando Con Le Stelle, ha esultato per la gioia, trovandola ” meravigliosa”.

Poco dopo la donna, forse perché il compagno Lorenzo non ha sotto sotto gradito la trovata, si è ricomposta, e ha proposto ai suoi estimatori un selfie realizzato allo specchio con indosso la maglietta degli Aquilotti ma con le sue lunghe e affusolate, nonché muscolose, gambe messe ben in evidenza.