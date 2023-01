Alex Belli, beccato a cena con la sua ‘amante’: la reazione di Delia Duran

Alex Belli è stato di recente presente presente nel piccolo schermo per aver partecipato alla penultima edizione del Grande Fratello Vip. In questi giorni si sta parlando di lui perché è stato beccato a cena con un’altra, ovvero l’amante. Ecco la reazione della moglie Delia Duran.

Alex Belli è entrato fino al primo giorno nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Ha varcato la porta rossa con le sorelle Selassié e da allora ha fatto parlare di sé per via della sua amicizia speciale con Soleil Sorge. Entrambi hanno sempre dichiarato di essere solo amici, ma poi si sono lasciati travolgere dalla passione e della natura non è rimasta nell’angolino. Infatti spesso è entrata nella casa mettendo in guardia il marito. Alla fine l’ultimo ingresso è stato quello decisivo perché Alex Belli abbracciandola si è automaticamente eliminato dal reality.

Poi la produzione ha dato la possibilità a Delia di diventare un concorrente ed è arrivata in finale. Una volta spente le telecamere si è parlato di loro perché visti per strada in compagnia di un’altra donna. In effetti hanno sempre osannato il concetto di amore libero e probabilmente anche stavolta non avranno fatto eccezione. L’attore è stato visto in compagnia di un ex fiamma. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Una cena in compagnia di lei, ex concorrente del Gf Vip

In poche parole Delia e Alex sono andati a cena in un locale a Sharm el-Sheikh con alcune persone e tra queste c’era anche Soleil. Il selfie di gruppo è stato pubblicato su Instagram da uno dei presenti e si può leggere perfettamente nella didascalia le seguenti parole: Cene speciali. Ovviamente lo scatto del “trio artistico” ha scatenato letteralmente il web.

“Spettacolo becero, li ha insultati per mesi”

“A che gioco stanno giocando”, “Non ho più interesse ad avere a che fare con loro” e tanti altri commenti si possono leggere sui social. Qualcuno ha anche ricordato che Soleil disse in un’intervista che non ne voleva sapere nulla di Alex e Delia.

Per fortuna ci sono anche i fan della coppia che non hanno esitato a difenderla su Twitter: “Pensassero quello che vogliono noi vediamo e sappiamo quanto è grande l’amore che prova Alex per Delia e l’amore che prova Delia per Alex”. Tra i commenti c’è quello dell’attore: “Questo è assolutamente sicuro”.