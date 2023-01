Uomini e Donne, la più amata finisce sul letto d’ospedale: il video è raccapricciante

In questi giorni un ex volto di Uomini e Donne sta facendo preoccupare i fan perché si è sottoposto a un intervento chirurgico e non ha esitato a renderlo pubblico sui social. Ecco di chi si tratta e cosa sta succedendo.

Il programma Uomini e Donne permette ai partecipanti di trovare l’anima gemella. Prima della pausa natalizia si è formata la coppia composta da Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Inoltre Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono tornati nello studio per riferire tutti i dettagli del loro matrimonio celebrato il 28 maggio 2022 a Verona. Loro sono la prova tangibile che il vero amore può nascere anche davanti alle telecamere.

In questi giorni si sta parlando di un ex tronista che ha fatto sognare gli italiani grazie al suo percorso. Aveva scelto Marcelo Fuentes, ma i tira e molla hanno spinto i due a lasciarsi prima del tempo. Adesso è legata al marito Diego Daddi, il quale si era proposto come corteggiatore per un’altra tronista. Molti avranno già capito di chi si sta parlando.

“Stiamo bene entrambi”

L’ex tronista in questione non è altro che Elga Enardu, nota per essere anche la sorella di Serena. Da anni è felice accanto a Diego, il quale aveva corteggiato Claudia Piumetto. Quest’ultima lo aveva anche scelto, ma lui rispose no e in un secondo momento è scoccata la scintilla con Elga. La coppia non ha figli ed è stata proprio lei a spiegare il motivo: “Abbiamo fatto tutti gli esami e stiamo bene entrambi, ma purtroppo finora non è ancora arrivato“.

“Non ho sentito nessun dolore”

Di recente si è sottoposta a un intervento e ha deciso di condividerlo con un post sul suo profilo Instagram: “Finalmente dopo 7 anni dalla sua microscopica comparsa mi sono liberata della sua, non più micro presenza, un lipoma di quasi 3 cm. Ultimamente mi creava disagio, iniziava a vedersi e chi mi abbracciava lo sentiva al tatto chiedendomi spiegazioni. Credo sia benigno, ma verrà eseguito un esame istologico. L’ intervento eseguito dai Dottori A. Gallo e A. Mele è avvenuto in ambulatorio in anestesia locale, giuro non ho sentito nessun dolore”.

In passato si è anche sottoposta a un intervento delicato il seno perché voleva migliorarne l’aspetto: “Nel corso degli anni le mammelle perdono il loro tono e la loro forma originaria. Nel mio caso sono diventate anche leggermente asimmetriche per questo farò un intervento di mastopessi additiva che consiste nel rimuovere la pelle in eccesso”.