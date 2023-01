Elodie col pancione: spunta per la prima volta il raro scatto

Elodie ha raggiunto l’apice del successo grazie ad Amici di Maria De Filippi. Non ha portato a casa la coppa della vittoria, ma è riuscita a costruire una carriera sul proprio talento. Di recente sui social è comparsa con un pancione in bella vista. Cosa sta succedendo nella vita della cantante? Andiamo a scoprirlo.

Elodie ha partecipato a una delle precedenti edizioni del talent show più noto di canale 5. Si è aggiudicata il secondo posto, però è riuscita a rimboccarsi le maniche una volta spente le telecamere riuscendo poi a sfondare nel mondo della musica italiana. Subito dopo ha partecipato al Festival di Sanremo proponendo il brano Tutta colpa mia. Dopo tre anni si è proposta sul palco dell’Ariston con Andromeda e successivamente nel ruolo di co-conduttrice.

Per quanto riguarda la vita privata nella scuola di Amici era fidanzata con il compagno di banco Lele Esposito. Poi è scoccata la scintilla con Marracash durante la realizzazione del videoclip di Margarita. Dopo due anni d’amore si sono lasciati e lei adesso è felice accanto ad Andrea Iannone, l’ex di Belen Rodriguez. Essendo un personaggio pubblico, tende sempre a condividere la sua quotidianità su Instagram e non ha fatto eccezione neanche stavolta. Tuttavia si è mostrata in dolce attesa. Cosa sta succedendo? Andiamo a scoprirlo.

“Sei bravissima anche come attrice”

Nel post pubblicato da Elodie c’è una foto in bianco e nero in cui mostra con un pancione in bella vista e c’è un uomo che si è inginocchiato con l’intento di dagli un bacio. In realtà si tratta della scena del film Ti mangio il cuore e lei fa parte del cast.

Una storia d’amore clandestina

Il film è stato realizzato l’anno scorso sotto la direzione di Pippo Mezzapesa, il quale si è ispirato al romanzo di Giuliano Foschini e Carlo Bonini. Non centrato la storia su la prima pentita della mafia, ovvero Rosa Di Fiore. Elodie indossa i panni di Marilena Camporeale, la moglie del Boss Santo Camporeale (Michele Placido), che si innamora di Andrea Malatesta (Francesco Patanè). Le due famiglie sono in conflitto, perciò si vedono clandestinamente. La relazione diventerà pubblica, dunque saranno costretti a fuggire e lei scoprirà di attendere un bambino.

Genere drammatico, il film dura la 115 minuti e il primo trailer è stato mandato in onda il 24 agosto 2022. Per scoprire come andrà a finire la faccenda non ci resta che vedere fino alla fine l’avvincente film.