“Spero che fuori non facciano una brutta fine”: lacrime a flotte per due protagonisti di Amici

Amici è il programma televisivo condotto da Maria De Filippi da anni su canale 5 e riscuote sempre un grande successo. Il merito è senza dubbio degli allievi che si mettono in gioco per rendere la propria passione un vero lavoro. Purtroppo in questi giorni due allievi sono al centro dell’attenzione per un motivo ben preciso. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa sta succedendo.

Nella puntata di domenica 8 gennaio 2022 ci sono stati tanti colpi di scena. Il cantante Cricca non ha superato la sfida contro il nuovo arrivato ed è stato un fulmine a ciel sereno sia per i maestri che per i compagni di banco. Quest’ultimi sono corsi al centro studio per abbracciarlo, così la conduttrice ha chiesto di tornare ai loro posti per dare modo al ragazzo di viversi al 100% quel momento. Alla fine ha salutato Lorella Cuccarini, la quale non ha esitato a realizzare un post per la stima nelle sue doti artistiche e umane.

Poi è stato il turno della ballerina Rita per volontà di Alessandra Celentano. Secondo il suo parere la ragazza non ha fatto dei miglioramenti notevoli, dunque ha deciso di mandarla a casa. Sicuramente la sua eliminazione ha sconvolto Niveo, dato che si sono avvicinati tanto nella casetta. Di recente è stato pubblicato un video in cui si vede il loro ultimo saluto nel talent show. Qualcuno, però, ha lasciato un commento negativo inerente al loro rapporto.

“Non ti dimenticare di me…”

“Dopo la puntata per Rita è arrivato il momento di salutare Niveo e le emozioni prendono il sopravvento”, ecco il titolo del video pubblicato nella pagina Instagram di Amici. Rita e Niveo si abbracciano e lei tra le lacrime gli ha detto queste parole commoventi: “Mi raccomando non mollare, ti aspetto quando esci…Spero che tu resterai il più tempo possibile qui. Io ti guarderò in tv…Non ti dimenticare di me…”.

Il parere del web

Qualche utente social ha messo in dubbio i loro sentimenti, sostenendo che una volta separate le strade artistiche si perderanno del tutto di vista. Altri ancora: “Non vorrei dirlo, ma penso che la loro relazione non abbia giovato al loro lato artistico”.

Poi non sono mancati i commenti sulla sua eliminazione: “L’unica cosa che si meritava Rita: il Serale. Sicuramente non si meritava di uscire. Altra eliminazione ingiusta e che io non supererò mai”, “Io sinceramente non trovo giusto che questi ragazzi vengono mandati via poco prima del serale con la scusa che non sono cresciuti…”.