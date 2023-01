Kate Middleton non ne può proprio più: lasciato il Palazzo Reale insieme ai figli

Kate Middleton, emblema di eleganza e stile, è uno dei membri della famiglia reale inglese più amati e rispettati. Di recente è stata al centro dell’attenzione per varie dinamiche e neanche stavolta ha fatto eccezione lasciando il palazzo con i figli. Cosa sta succedendo tra le mura di Buckingham Palace? Andiamo a scoprirlo.

Kate Middleton con il marito, il Principe William, viaggia per il mondo per scopi benefici proprio come faceva l’indimenticabile Lady Diana. È amata da tutti non solo per la sua spiccata empatia, ma anche per il suo portamento elegante degno di una donna del suo calibro. Da 11 anni è membro della famiglia reale inglese, in quanto dai primi anni del 2000 è legata al principe. All’inizio hanno vissuto momenti di crisi, soprattutto per via delle incertezze di lui sul fidanzamento. Per fortuna tutto è andato per il verso giusto al punto totale da farli convolare a nozze.

In questi mesi Kate Middleton ha fatto preoccupare i sudditi perché in pubblico si è mostrata con il viso sciupato e stanco. Sono intervenuti i terzi per specificare che i vari impegni non hanno fatto altro che affaticarla, ma lei con un grande senso del dovere non si è mai tirato indietro. Tuttavia in queste ore pare che abbia deciso di andare via dal palazzo. Molti si sono chiesti il motivo. Area di crisi nel suo matrimonio? Ecco la risposta.

Una fuga con i figli dalla routine quotidiana

Qualcuno ha pensato che dopo l’abbandono del palazzo di Meghan Markle e il Principe Harry sia arrivato quello di Kate Middleton. Probabilmente anche lei si sarà stancata della vita di corte, colma di doveri e impegni. In realtà non è come sembra perché ha semplicemente deciso di dedicare del tempo alla sua famiglia recandosi a Lapland Uk.

Una sorpresa ben riuscita

Andando nello specifico si tratta di un parco natalizio ideale per far divertire i bambini. George, Louis e Charlotte avranno gradito senza dubbio la sorpresa. In effetti non trascorrono del tempo con i genitori, impegnati con questioni di corte. Eppure i due coniugi non perdono mai di vista il ruolo di genitore fondamentale per la crescita della propria prole.

Ieri Kate ha approfittato del suo compleanno per stare con il marito e i figli nel loro Adelaide Cottage, a Windsor. Purtroppo ha spento le 41 candeline con un sorriso amaro, dal momento che Harry l’ha nominata nel suo libro Spare – Il Minore in libreria dal 10 gennaio 2023. Per fortuna sa che può contare sulla sua famiglia.