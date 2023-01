Francesca Chillemi, la ricordate ai tempi di Miss Italia? Neanche il padre di sua figlia la riconoscerebbe

Francesca Chillemi è una delle attrici emergenti del mondo dello spettacolo italiano. Il suo trampolino di lancio è stato il concorso di bellezza Miss Italia 2003 e da allora è cambiata totalmente. Ecco delle foto di quell’anno. A stento la riconoscerete.

Nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 25 luglio 1985, Francesca Chillemi all’età di 18 anni, nel 2003, è stata eletta Miss Italia e premiata da Claudia Cardinale. Di recente l’abbiamo vista accanto a Can Yaman nella fiction Viola – Come il mare e ha ottenuto un grande consenso da parte del pubblico italiano. Nonostante abbia vinto il concorso di bellezza è tornata in Sicilia per completare il ciclo degli studi. Una volta ottenuto il diploma al liceo classico, subito si è dedicata alla carriera di modella. Tuttavia nel 2004 ha iniziato a lavorare come attrice e il suo primo debutto nel piccolo schermo è avvenuto nella serie Un medico in famiglia. A seguire ha avuto un ruolo nella serie Carabinieri per poi approdare in Gente di mare.

Nel suo curriculum sono stati aggiunti anche dei film, come Feisbum – Il film e Cado dalle nubi. Nel 2011 ha avuto la possibilità di lavorare con Elena Sofia Ricci nella serie Che Dio ci aiuti. Da non dimenticare L’ispettore Coliandro e Braccialetti Rossi. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un fascino pazzesco, raggiunto nel corso degli anni. In effetti qualcuno sostiene che era del tutto diversa quando ha partecipato al concorso di bellezza.

Francesca Chillemi a Miss Italia

Era l’anno 2003 e Francesca Chillemi aveva deciso di partecipare con la speranza di portare a casa la coppa della vittoria. Si era proposta come la ragazza della porta accanto con dolcezza e un sorriso puro, ma impossibile da dimenticare. Infatti queste caratteristiche sono state così gradite che le hanno dato modo di indossare la coroncina e ottenere lo scettro del concorso.

Vita privata dell’attrice

Se alcuni utenti social sostengono che sia del tutto diversa, altri hanno detto che è semplicemente cresciuta. Ora è una splendida donna che sta cavalcando l’onda del successo e ovviamente curerà ancor di più la sua estetica.

Per quanto riguarda la vita privata è legata a Stefano Rosso, figlio di colui che ha fondato il marchio di moda Disel. Dal loro amore è nata nel 2016 Rania e insieme si sono trasferiti a New York. In passato hanno avuto dei problemi per via dei gossip che si era scatenato su lei e il collega Can Yaman. Per fortuna il loro amore ha avuto la meglio.