“Sniffava con una banconota della Regina”: Elisabetta II sarebbe inorridita dal nipote prediletto

Non si ferma mai il fortissimo chiacchiericcio relativo alla mitica Royal Family che – si sa- è un argomento molto interessante e accattivante. E ora che è uscito in tutto il mondo Spare, il nuovo libro del Principe Harry, il pettegolezzo impazza praticamente ovunque.

Tuttavia la rivelazione che sta facendo il giro del Web da diverse ore a questa parte è davvero molto delicata dal momento che sostiene che un nipote, ma non uno qualunque, bensì il prediletto, della compianta Regina, sniffava cocaina con una banconota dove era rappresentata lei stessa! Ed è scandalo!

Alla fine è uscito anche in Italia, pubblicato da Mondadori, il libro che, già ben prima della sua uscita ufficiale, per altro più volte rimandata, del secondogenito della compianta Lady D e del Principe ora Re Carlo. Tra le sue pagine, che sono pure assai copiose e belle fitte, si legge sì la storia di Harry ma anche della sua famiglia.

Non mancano vere e proprie staffilate che riguardano alcuni suoi familiari, compreso il padre e il fratello maggiore William i cui rapporti sono diventati durissimi da quando Harry ha sposato la bellissima Meghan Markle e ha deciso svariati anni dopo di andare via non solo da Palazzo ma proprio dall’ Inghilterra, per andare a vivere con lei e i figli in America.

Tale decisione aveva molto indispettito anche gli altri parenti e ferito in profondità nonna Elisabetta che poi, pochi mesi prima di andarsene da questo mondo, lo aveva perdonato, permettendo sia a lui che alla sua consorte di vivere, seppur in maniera più defilata, i festeggiamenti del famosissimo Giubileo di Platino.

La confessione di un’amica, Elisabetta ne avrebbe sofferto

Ma ora anche lei starebbe molto male ancora una volta per lui. Eh sì! Una persona molto vicina al Principe, che si dice sua amica ma che è voluta rimanere ben nascosta nell’ anonimato, ha parlato alla Stampa sostenendo che quando anni fa lui faceva usi di droga, amava drogarsi sniffando cocaina utilizzando una banconota con rappresentata la stessa Regina.

Un gesto decisamente forte e- se vogliamo- anche a tratti violenti che fa capire però quando il ragazzo soffrisse per il fatto di non essere stato mai davvero capito fino in fondo. Del resto, ancora ben prima di incontrare, innamorarsi e di sposarsi con Meghan, lui era stato considerato l’outsider della Royal Family.

I suoi gesti, spesso plateali, la sua vita vissuta sempre al massimo, le sue scappatelle e storie d’amore di una notte e i vari scandali che lo hanno riguardato da vicino, gli avevano permesso di farsi appiccicare addosso tale nomea. E ora lui, con il suo libro, ha voluto togliersi ben più che qualche sassolino dalla scarpa!