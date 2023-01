Uomini e Donne, cavaliere ridotto malissimo: chi l’ha visto in tv neanche l’ha riconosciuto | Senza denti

Chi partecipa al programma Uomini e Donne ottiene una grande popolarità soprattutto nel mondo dei social. I follower aumentano a dismisura e difficilmente si finisce nel dimenticatoio. Uno dei partecipanti del Trono Over è tornato nello studio, ma il pubblico è rimasto basito per il suo cambiamento estetico. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Grazie a Maria De Filippi tanti partecipanti non solo ottengono la popolarità, ma riescono a trovare l’anima gemella . Possiamo menzionare Ida Platano, la quale dopo anni di sofferenza con Riccardo Guarnieri adesso è felice accanto ad Alessandro Vicinanza. Secondo le anticipazioni tornerà nello studio per parlare della sua storia d’amore e poi riferirà di aver ricevuto dei messaggi da parte del bel pugliese. Sicuramente ne vedremo delle belle.

Prima della pausa natalizia è tornato alla carica Biagio Di Maro, l’affascinante napoletano classe ’67 noto per le mozzarelle che regala alle sue conoscenze. È sempre stato al centro dell’attenzione per via di dinamiche sentimentali complicate. Infatti spesso Tina Cipollari e Gianni Sperti gli puntano il dito contro per l’atteggiamento che ha nei confronti delle donne. Ora sta facendo parlare di sé non tanto per questioni di cuore, bensì per la dentatura. Andiamo a scoprire cosa gli è successo.

“Ma cosa è successo ai denti di Biagio?”

“Ma a Biagio sono sempre mancati i due denti davanti o è una novità”. Il web si è scatenato su Biagio per via di qualche dente in meno. Molti hanno notato questo particolare e si sono chiesti il motivo di un simile cambiamento. Non è chiaro cosa gli sia accaduto, probabilmente ne parlerà proprio lui nelle prossime puntate di Uomini e Donne.

“Lui si comporta sempre nella stessa maniera”

Per quanto riguarda la conoscenza con la dama Silvia, tutto stavo andando a gonfie vele. Poi a un certo punto ha voluto lasciare il numero a Paola, giustificandosi del fatto che ha notato un interesse nei suoi riguardi. A quel punto Tina e Gianni si sono lasciati andare in un loro parere: “Lui si comporta sempre nella stessa maniera, fa sempre così. Si trova ogni volta a parlare della famiglia e le donne ci cascano in pieno”.

A tal proposito Paola ha smentito l’esistenza di questo interesse per Biagio. Di conseguenza Silvia ha deciso di mettere la parola fine alla frequentazione. Alla fine il cavaliere è tornato al suo posto nel parterre maschile senza dire una parola.