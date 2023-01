Carmen Russo, il doloroso racconto: sul letto di una clinica l’ultimo desiderio

La splendida Carmen Russo è ancora oggi una delle artiste più amate e apprezzate dagli italiani. Donna simpatica, solare, nonché bellissima e dotata di una fisicità decisamente notevole, ha raccontato di un momento molto doloroso e complesso della sua vita. I fan con il cuore a pezzi!

Non deve essere stato certamente facile per lei parlarne. Ma lei, che è una persona profondamente schietta e sincera, ha voluto farlo. Il racconto di quel preciso istante in cui, stesa sul lettino di quella clinica, che lei non dimenticherà mai, ha espresso quel desiderio che ancora oggi si ripete mentalmente…

Ci sono sentimenti, emozioni e situazioni che, nonostante siano stati vissuti molto tempo fa, non riusciamo proprio a dimenticare. Magari ci sforziamo pure di farlo ma risulta impossibile dimenticarcene. E così, anche quando meno ce lo aspettiamo, ecco che tornano a fare capolino nella nostra mente e – soprattutto- nel nostro cuore.

E quando c’è di mezzo lui- si sa- è un bel problema! L’amore poi, ma stiamo parlando di quello vero e con la cosiddetta ” A” maiuscola, ci induce a mettere sempre e comunque al primo posto determinati episodi che, seppur avvenuti anni e anni fa, ci sembrano tanto recenti, anche perché -in realtà- fondamentali per la nostra vita.

Una vita che non è stata più la stessa da quel preciso istante. La percepiamo non solo diversa ma ben più ricca. Era come se ci mancasse un tassello e ora che lo abbiamo trovato, ecco che ci sentiamo completi, appagati, felici e fieri. Ed è esattamente come si sente la splendida Carmen che distesa su quel famoso lettino aveva espresso un importante desiderio con tanto di ” scadenza”…

La rivelazione che commuove

La showgirl non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità che- tuttavia- si era manifestato in maniera più forte e lampante quando era al limite. Perché- si sa- l’orologio biologico per le donne sa essere davvero crudele. Le aveva provate davvero tutte insieme al marito Enzo Paolo Turchi, e stava quasi per gettare la spugna quando è avvenuto il miracolo!

“Mi ero appena sottoposta all’ennesima fecondazione assistita e, dopo aver pregato la Madonna affinché mi proteggesse, ho detto a me stessa: Carmen, questa è l’ultima volta, hai 52 anni, o la va la spacca…”, ha raccontato Carmen durante una sua bella e assai sentita ospitata a Oggi è Un Altro Giorno, condotto dalla meravigliosa Serena Bortone.

E come abbiamo visto le cose si sono messe assai bene per lei dal momento che è diventata madre della bellissima Maria che oggi è l’immensa orgoglia sia di mamma Carmen che di papà Enzo.