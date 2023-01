“Ora si aspetta una femminuccia”: festa grande a Monaco | Carolina però è furibonda

Negli ultimi giorni sul Web si è vociferato sempre più forte di una gravidanza, quasi certa, della ormai ex Principessa Triste, ovvero la bellissima Charlene di Monaco, consorte dell’ affascinante Alberto. E ora si parla del fatto che sarebbe in arrivo a Palazzo- udite udite- una femminuccia. Come si chiamerà? E intanto si accettano scommesse a riguardo!

Presto ci sarà una new entry all’ interno della Famiglia e sarà dunque affisso un meraviglioso fiocco rosa. I sudditi sono al settimo cielo ma lo stesso non si può- di certo- dire della meravigliosa Carolina che pare non l’abbia affatto presa bene. Anzi! Secondo alcune fonti, volute rimanere ben nascoste nell’anonimato, lei sarebbe proprio furiosa! Ma per quale motivo?

Parliamoci chiaro: non è un mistero per nessuno, inutile negarlo o girarci un po’ troppo intorno, che alla sorella di Alberto non sia mai davvero piaciuta la cognata. E dopo che lei se ne è stata in SudAfrica, la sua terra natale, mesi interi anziché solo qualche settimana, per problemi di salute da non sottovalutare, per poi tornare a casa per un breve periodo per poi andarsene di nuovo via, in Svizzera, in una clinica privata, la situazione è peggiorata.

Lei e Stephanie, a quanto pare sotto richiesta dello stesso Principe, hanno dovuto svolgere, e pure con grande letizia, il ruolo di seconde mamme per i gemellini Jacques e Gabrielle che sono ancora assai piccini, soprattutto per quanto concerneva gli eventi ufficiali. E infatti in molte foto sono presenti loro e non Charlene.

Ma ora che si mormora che lei possa essere effettivamente in dolce attesa, la situazione è cambiata. Sta bene sia fisicamente sia psicologicamente e pure il suo matrimonio pare andare alla grande, altro che crisi! Tuttavia, se né lei né il marito hanno ancora ufficializzato la cosa, dobbiamo ammettere che ad aspettare una bambina non è lei ma…

Lei è in dolce attesa ma Carolina…

Si tratta di Charlotte Casiraghi, figlia di Carolina che dunque sta per diventare nuovamente nonna. Ma pare che la notizia non l’abbia resa per nulla felice. E ciò ha lasciato perplessi i più anche perché a fare intendere questo suo insolito stato d’animo, è stata la ragazza stessa durante una sua recente intervista.

Lei- per la verità- non ha mai nascosto il fatto di possedere un rapporto difficile e complesso con la sua tanto celebre madre, considerata una vera e propria icona di eleganza e di stile da moltissime donne sparse in tutto il mondo. Per la verità non si sa per quale motivo esatto non abbia fatto i salti di gioia all’ idea di tenere ben presto tra le braccia la nuova creatura.

Tuttavia in molti sostengono che lei non sia felice di ciò dal momento che ritiene che Charlotte sia da tempo ai ferri corti con il marito, con il quale aveva già messo al mondo altri figli, e il fatto che la coppia pensi di sistemare tutto quanto allargando la famiglia non la ritiene affatto una bella idea.