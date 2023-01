Rossella Brescia, dopo anni la verità sull’addio ad Amici: “Con Maria De Filippi ho…”

Amici, per svariato tempo il ruolo di insegnante di ballo classico non è stato posto nelle mani dell’integerrima e severissima Alessandro Celentano, bensì della meravigliosa Rossella Brescia che è indubbiamente un’immensa professionista, oltre che una donna bellissima.

Pensate che la ex moglie del regista Roberto Cenci ha ricoperto tale mansione quando ancora il noto e seguitissimo talent si chiamava ancora Saranno Famosi! Insomma, di tempo da allora ne è passato davvero parecchio, ma sapete per quale motivo lei ha deciso di dire addio alla nota trasmissione delle Reti Mediaset?

Certamente i suoi fan, in primis coloro che si possono definire a buona ragione della prima ora, ci sono rimasti malissimo anche perché quello era un impiego molto importante e che la teneva assai impegnata per ben 9 mesi consecutivi. E questo, all’interno dell’ assai vasto mondo dello Spettacolo, è un vero lusso e un’occasione d’oro!

Inoltre lavorare a stretto, o meglio, strettissimo contatto con colleghi bravissimi e preparatissimi, nonché con la vera signora della TV Italiana, ovvero la mitica Maria De Filippi, e godere pienamente della sua stima, non è da tutti! Eppure lei- a un certo punto- dopo averci ben riflettuto, ha deciso di chiudere quella straordinaria esperienza sia lavorativa che umana.

Voleva provare altro e iniziare nuove collaborazioni che non riguardassero solo la danza che è comunque sia il suo più grande amore. E così si è data alla radio, dove si diverte un mondo, e alla conduzione di svariate trasmissioni tra cui segnaliamo Colorado ove poi, anche tra le polemiche, è stata sostituita dalla splendida Belen Rodriguez. E questa- a quanto pare- è una ferita ancora aperta!

Che cosa è successo davvero con Maria

Ma come l’ha presa la moglie di Maurizio Costanzo la sua decisione? Che cosa le ha detto? ” Ho parlato con la De Filippi che è stata molto carina con me”, ha svelato la ballerina in una sua recente apparizione televisiva. E che ne pensa davvero di Amici? ” E’ una bella trasmissione, almeno quando ci lavoravo io si lavorava tantissimo. Immagino anche adesso”.

Inoltre Rossella ha anche sottolineato che non solo i professionisti e i professori ma che anche i ragazzi, sia i cantanti che i ballerini, lavorano davvero tanto. Insomma, fare parte della scuola televisiva più famosa e rinomata d’Italia è una grande esperienza, oltre che preziosa, ma anche piuttosto faticosa e da non prendere mai e poi mai sotto gamba.

Ma lei questo rischio- per così dire- non l’ha corso dal momento che, oltre a essere una professionista con la ” P” maiuscola si considera anche “una perfettina”, descrizione che le hanno affibbiato molti suoi colleghi che la paragonano anche per questo motivo alla meravigliosa Lorella Cuccarini.