Aaron umiliato senza un briciolo di scrupolo: la catastrofe dopo l’ultima esibizione ad Amici

Amici, anche questa edizione del noto talent di Canale 5, ideato e condotto in maniera magistrale dalla mitica Maria De Filippi, piace moltissimo al grande pubblico. E ora nel mirino del chiacchiericcio che sul Web- si sa- la fa sempre da sovrano indiscusso, c’è il cantante Aron della squadra di Rudy Zerbi.

Il ragazzo possiede indubbiamente molto talento e sono in tanti a sostenere che potrebbe anche alzare la coppia, tanto agognata, del vincitore anche se la strada per la finalissima è ancora lunga e le sorprese, anche quelle cattive, sono sempre dietro l’angolo, così come le eliminazioni che fanno storcere non poso il naso ai telespettatori.

In tale direzione quelle di Cricca e di Rita li hanno fatti molto arrabbiare ma se c’è una cosa che la trasmissione ci ha fatto capire, con i suoi vari meccanismi, è che nessuno è intoccabile, oltre che al fatto che uscire anzitempo dal programma non significa affatto perdere la ghiotta possibilità di lavorare seriamente nel vasto mondo dello Spettacolo.

In ogni caso è stato Aron a far parlare particolarmente di se nelle ultime ore. Bello e carismatico, ha deciso di dare il massimo, presentando un suo nuovo inedito. Un bel pezzo che ha colpito parecchio anche un’ assai speciale giudice, la splendida Fiorella Mannoia, che è rimasta anche assai folgorata dalla ragguardevole presenza scenica del concorrente.

Durante la sua performance, decisamente notevole, il ragazzo non si è limitato a deliziarci con il suo sublime canto ma ha anche deciso di danzare dimostrando di essere pure bravo. E- del resto- facendo delle piccole ricerche in Rete, soprattutto sui Social, che oggi sono la vera vetrina, si possono trovare diversi video appartenenti al suo passato dove si mostrava in veste di ballerino.

Le prese in giro sul Web

E ciò, oltre a suscitare l’ammirazione dei più e degli addetti ai lavori, ha anche fatto nascere un sentimento di derisione nei cuori di alcuni utenti, perlopiù giovanissimi, che hanno iniziato a beffeggiarlo a spron battuto a colpi di meme che sono diventati in men che non si dica virali, dopo essere stati condivisi su Twitter.

In essi Aron viene paragonato non solo a Lucius Malfoy, il cattivissimo della celebre e amatissima saga di Harry Potter, ma anche a uno dei tanti volturi presenti in Twilight. Insomma, non c’è davvero pace in tale direzione per Aron che in ogni caso pare non preoccuparsene e deciso ad andare dritto per la sua strada che non sarà sempre in discesa.

Del resto, nonostante sia giovanissimo, sa bene che per farcela nella vita bisogna impegnarsi seriamente e non dare retta agli invidiosi e a chi ci vuole male. Sarebbe solo un’inutile ed estenuante perdita di tempo! E chi ha orecchie per intendere, intenda!