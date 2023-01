Vittoria Belvedere ‘massacrata’ dalla malattia: come sta oggi e cosa fa

I suoi fan, soprattutto quelli della prima, se non addirittura, della primissima ora, sono seriamente preoccupati: che fine ha fatto la loro eroina? Per tanti anni è stata la regina della fiction nostrana e del Piccolo Schermo in linea generale. Era sovente ospitata in svariati salotti televisivi e testimonial di svariati marchi, poi è letteralmente scomparsa…

Poi è arrivato il racconto, profondo e decisamente toccante della malattia, che ha spaccato letteralmente il cuore in piccoli tanti pezzi degli italiani, che ora vogliono sapere le sue reali condizioni di salute e di che cosa si sta occupando concretamente la donna dal punto di vista professionale. La nuova Vittoria…

Da un po’ di tempo, o meglio troppo, la splendida Vittoria Belvedere, si è allontanata sia dal Piccolo che dal Grande Schermo e ci ho ha provocato un senso di malcontento generale. Giovanissima è stata una meravigliosa Miss e una richiestissima modella, in nome della sua lampante bellezza e della sua straordinaria fisicità, ma poi ha deciso di studiare seriamente sia recitazione sia dizione.

E così è diventata ben presto un’affermata attrice che abbiamo ammirato in numerosissime fiction di successo come-tra le tante- ” Le ragazze di Piazza di Spagna” che ancora oggi è molto richiesto a livello di repliche che sovente trovano posto su Rai Premium, disponibile sul Canale 25 del Digitale Terrestre.

L’abbiamo anche ammirata in qualità di ballerina a Ballando Con Le Stelle, programma di punta del sabato sera di Rai 1 , condotto da una strepitosa Milly Carlucci, ma pian piano è poi uscita sempre più di scena, salvo rallegrarci con la sua dolcezza in alcuni salotti televisivi per alcune belle chiacchierate a cuore aperto.

Il racconto della malattia

Ed è proprio in tale situazione, in particolare a Vieni Da Me di Caterina Balivo che anni fa ha voluto raccontare della malattia che le ha stravolto la vita. Stiamo parlando del morbo di Basedow che l’ha costretta a farsi operare e pure di gran carriera. In che cosa consiste? Nella fuoriuscita del bulbo oculare.

Inoltre ha anche scoperto di essere ipertiroidea. Alla fine la tiroide, come la stessa ha raccontato, le è letteralmente esplosa, lei ha iniziato a gonfiarsi e il suo collo non era più lo stesso. Si è fatta curare seriamente e oggi sta bene. E’ mamma di ben tre figli, due maschi e una femmina, oltre che una moglie innamoratissima del suo Vasco Valerio.

Con l’uomo che di mestiere fa l’organizzatore di eventi c’era stata una brutta crisi ma ora è rientrata. E lei di che cosa si occupa? Di Teatro e di Moda, che sono sue due immense passioni, oltre che della sua meravigliosa famiglia che è il suo successo più grande!