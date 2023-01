Raffaella Carrà, patrimonio completamente ‘sparito’: ecco chi se l’è intascato

Da un paio di anni il famoso e amatissimo caschetto biondo non ci fa più compagnia con la sua inconfondibile e cristallina risata sul Piccolo Schermo. Nessuno come lei è riuscito in men che non si dica ad arrivare al cuore dei colleghi e della gente comune!

Era un’artista completa: sapeva ballare, cantare, recitare e condurre. E oggi ci si chiede, anche sul Web e in particolare sui Social, chi si è intascato il suo patrimonio che, dati alla mano, era davvero altisonante e ragguardevole. Da fare girare la testa a chiunque!

Del resto la donna, che non ha mai avuto figli e non si è nemmeno sposata, ha lavorato sodo e duramente fin da quando era soltanto una ragazzina, ergo di soldini ne aveva messi via parecchi. Non amava sperperare anche se è sempre stata una persona molto generosa e che amava aiutare gli altri come poteva.

Ma quando si parla di patrimonio di un personaggio del suo calibro bisogna anche riferirsi anche a quello professionale e artistico che è certamente degno di nota. Per molti la sua erede da questo mero punto di vista è la meravigliosa Elodie che, dopo la sua esperienza, decisamente intensa, ad Amici, ha dimostrato di avere tutte quante le carte in regola per essere la Regina del vasto mondo dello Spettacolo nostrano.

Tuttavia per Raffa la sua vera erede, da lei stesse disegnata, ben prima della sua compianta e improvvisa scomparsa, era un altra. Una donna sempre bellissima ma di svariati anni più grande della cantante e che sta per diventare nonna per la prima volta dal momento che la sua primogenita è in dolce attesa. Una showgirl amatissima dagli italiani. Avete capito chi è? Ovviamente Michelle Hunziker!

I suoi eredi

Ma veniamo ora a parlare delle eredità nel senso più materiale e fisico, sapete a chi è andata tutta quanta? A suoi adorati nipoti, Matteo e Federica Pelloni, che sono i figli del suo amatissimo fratello Renzo che ha lasciato questo mondo nel lontano 2001 a causa di un terribile tumore al cervello che non gli ha dato scampo.

E così è stata lei a crescere i suoi figli con immenso amore. E ora che pure lei non c’è più i due soffrono tantissimo. Ma oltre a loro, una parte della sua eredità, fatta non solo di belle somme di denaro ma anche di importanti proprietà immobiliari, potrebbe essere andata in beneficienza oltre che a persone estranee alla famiglia.

Nomi certi in tal proposito non ci sono, questo no, ma molti sul Web mormorano che qualcosa sia stato lasciato anche a Sergio Japino che con lei ha avuto una lunga relazione in passato e con il quale era rimasta in ottimi rapporti, anche perché è stato proprio lui a dare la notizia della sua morte che ci ha spezzato il cuore in mille pezzi.