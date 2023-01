Rosario Fiorello ha rivelato il numero di telefono di Alessia Marcuzzi: i messaggi ricevuti fanno morir dal ridere

E’ appena partito Boomerissima, il nuovo e assai atteso programma dalla meravigliosa Alessia Marcuzzi, in onda il martedì sera in prime time su Rai 2. La conduttrice romana è stata lontana dal Piccolo Schermo per troppo tempo e ora i suoi fan sono felicissimi di rivederla così bella e in forma!

E lo sono ancora di più da quando, a causa di un gesto del mitico Rosario Fiorello, sono entrati in possesso niente di meno che del suo numero di telefonino! E da quel momento non c’è stato più un attimo di pace per lei!

Stavolta Fiore l’ha combinata davvero grossa e forse il fatto non ha soluzione se no quello di far cambiare numero alla povera Alessia che, essendo una donna pratica e molto ironica, oltre che autoironica, l’ha persa con filosofia oltre che sul ridere. Del resto è ben conscia del fatto che il collega, nonché grande amico, non volesse nuocerle in alcuna maniera anche perché le vuole molto bene.

Ma come è potuto accadere tutto questo? In poche parole il mattatore televisivo, in attesa di ricominciare il prossimo 16 gennaio con la sua trasmissione VivaRaidue ha ripreso il suo consueto appuntamento con le seguitissime dirette su Instagram. E per fare un sonoro e sentito in bocca al lupo alla Marcuzzi per la sua nuova avventura televisiva ha pensato bene di chiamarla.

E fino a qui niente di male e di strano! Peccato che a un certo punto lo showman siciliano, amatissimo dagli italiani di ogni età, ha inquadrato lo schermo del telefonino di Biggio che stava effettuando la famosa chiamata. E zac! Il numero della bella Alessia è comparso in men che non si dica sullo schermo di centinaia di pc e di smarthphone e/o tablet!

I messaggi ricevuti, una vera scarica!

A quel punto la donna ha iniziato a ricevere una scarica di messaggi, perlopiù su Whatsapp, e di telefonate di suoi estimatori, che le mandavano saluti e complimenti. Ciò le ha fatto piacere e le ha anche strappato qualche sorriso oltre che delle sonore risate che non sono mancate nemmeno quando Rosario ha spiegato l’accaduto.

La conduttrice, che di recente abbiamo anche ammirato nelle vesti di squisito giudice nella nuovissima edizione di Tali & Quali, nonché di ignoto vip nella puntata speciale dell’ Epifania de I Soliti Ignoti, ha poi tosto pubblicato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, da lei ben gestito, alcuni dei messaggi ricevuti dai suoi fan che sono sempre più numerosi.

Alcuni sono decisamente divertenti mentre altri sono dolcissimi e sono volti a elogiare non solo la professionista ma anche-e soprattutto la donna- che è ancora oggi bellissima. E c’è anche chi sostiene che lei sia come il vino… E infine c’è chi si sente di ringraziare sia Fiorello che il suo socio per l’inaspettato regalo!