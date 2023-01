Veronica Gentili, in bikini e struccata è irriconoscibile: dimenticatela come la ricordate in tv

Anche l’occhio vuole la sua parte, è davvero inutile negarlo facendo gli ipocriti! E se una donna che lavora sul Piccolo Schermo, oltre a essere brava, competente, preparata e spigliata, è pure bella e possiede una notevole fisicità, oltre che una sana dose di carisma, non guasta di certo!

Lo sa bene, anzi, benissimo la splendida Veronica Gentili che oggi come oggi è una delle giornaliste e conduttrici Mediaset, in particolare di Rete 4, più amate e apprezzate dagli italiani. E lei, che ama mantenere un contatto costante con loro, quando gli impegni lo consentono, li incanta nuovamente sui Social…

“Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita” cantava anni e anni fa il cantautore bolognese Luca Carboni in uno dei suoi maggiori successi cantati e ascoltati ancora oggi. E la donna ne è ampiamente a conoscenza! Non per nulla ama prendersi cura come si deve di se stessa e del proprio corpo che è decisamente al top, per l’immensa gioia dei suoi estimatori.

Il merito? Beh, in primis di Madre Natura che con lei è stata indubbiamente molto buona e generosa, ma anche suo dal momento che sta attenta a quel che mangia, seguendo un’alimentazione sana, varia e assai equilibrata. E poi è una super sportiva nonché una vera patita della corsa e delle lunghe camminate. Un vero toccasana anche per lo spirito!

Dulcis in fundo la donna è anche una grande amante del mare, del nuoto e delle immersioni. E così, in nome di questi suoi interessantissimi hobby, si mostra sovente sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, da lei decisamente ben gestito, in costume da bagno, perlopiù in bikini. Pazzesca!

Un incanto in costume da bagno!

Se nel corso dell’ estate siamo ben più avvezzi ad ammirare le star sia del Grande che del Piccolo Schermo, oltre che della Musica, con mise che ben poco spazio lasciano all’immaginazione, nel corso delle loro meritate vacanze trascorse al caldo, in inverno lo siamo molto meno. Ecco perché il nuovo scatto Social di Veronica è stata una vera sorpresa, oltre che una gioia autentica per gli occhi!

In esso la donna appare completamente struccata, con i capelli acconciati in una deliziosa, quanto romantica treccia, che mette ben in risalto il suo bellissimo viso. Indossa un paio di occhiali da sole dal taglio classico e dotati di lenti scure. Ride e sta camminando scalza nell’acqua. Indossa un paio di pantaloncini in jeans e il top del costume di un colore giallo acceso.

Lei è rilassata e abbronzata. Le sue gambe lunghe e affusolate sono messe ben in evidenza, così come la sua pancia, completamente piatta. E i suoi sostenitori non possono che riempirla di cuoricini palpitanti oltre che di tanti complimenti. Che incanto!