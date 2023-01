Antonino Spinalbese, quando lo scoprirà scoppierà a piangere: la figlia l’ha detto per la prima volta

Grande Fratello Vip, quest’anno l’attuale edizione, la settima per l’esattezza, sta risultando parecchio scoppiettante e ricca, forse anche troppo a onor del vero, di colpi di scena. Tra uscite inaspettate, eliminazioni continue, entrate di vecchie glorie, diatribe e litigate, decisamente furiose, pure in piena notte, nonché la nascita di flirt che non durano nemmeno una settimana, i telespettatori hanno di che sbizzarrirsi!

E tra gli indiscussi protagonisti, soprattutto a livello maschile, c’è di certo da annoverare l’affascinante Antonino Spinalbese, che è stato chiacchieratissimo ancora ben prima di varcare la famosa porta rossa, dunque di iniziare la sua esperienza all’ interno della Casa Più Spiata D’Italia dove è tuttora rinchiuso.

E- del resto- essere stato, e pure per diverso tempo, il compagno di Belen Rodriguez, che non è solo una donna bellissima e una showgirl amatissima nel nostro Paese, ma anche una vera e propria diva, non è proprio da tutti! Tanto più che la vita sentimentale di lei è da sempre fonte di grandissimo interesse per la Cronaca Rosa. Inoltre i due hanno messo al mondo insieme la piccola Luna Marì.

La bimba vive ora come ora con la sua tanto celebre mamma, con il compagno Stefano De Martino, nonché padre del suo figlio primogenito Santiago che è letteralmente pazzo della sorellina. Dunque Antonino non può, al di là che ora come ora sia al GF, vivere la figlia nella sua quotidianità e ciò gli procura moltissimo dolore, come ha più volte rivelato lo stesso quasi con le lacrime agli occhi.

Lacrime che- per la verità- sovente versa per la sua creatura che gli manca terribilmente, come è anche giusto e normale che sia. E che di certo verserà quando scoprirà, una volta uscito dalla Casa, quale sia sta la prima parola che ha pronunciato in assoluto la sua bambina…

“Papà”, Luna Marì si rivolge ad Antonino

Lui teme che, essendo lei molto piccina, lei non si ricordi più di lui, non vedendolo da troppo tempo. Ma non sa quanto si sbaglia! Eh sì perché Luna Marì non l’ha fatto dimenticato e lo porta sempre nel suo cuoricino. Nonostante viva con Belen lei non si rivolge alla donna dicendole ” mamma”! Non per ora. Pensate- infatti- che mentre si accingeva a giocare con i suoi capelli ha detto ben altro…

” Papà”, così ha detto la bimba. Certamente Belen sarà stata felice di sentirla parlare ma ci sarà anche rimasta male nell’ appurare che nel guardare lei l’abbia appellata in quel modo. Ma- di contro- Antonino quando lo verrà a sapere sarà al settimo cielo e verserà non poche lacrime di gioia! La sua bambina lo aspetta a braccia aperte e non vede l’ora di ricevere tante coccole dal suo ” papà”!

In un video la verità, la delusione di Belen

Ma in ogni caso la donna, poco prima di recarsi negli Studi Mediaset per registrare una nuova puntate de Le Iene ha voluto raccontare il momento attraverso un video tosto caricato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram dove ama mostrarsi soprattutto nella sua quotidianità sia da sola che in compagnia dei suoi due figli.

Figli che sono la luce dei suoi occhi e che- stando all’ ascolto di alcune assai potenti indiscrezioni-potranno ben presto essere tre, visto che- a quanto pare- la splendida Belen ha tutta quanta l’intenzione di allargare la famiglia insieme al suo amatissimo Stefano che- dal canto suo- pare leggermente più restio, o in ogni caso, a non mettere subito al mondo un’altra creatura.