Gianni Sperti, mostra la sorella: “Dicono sia più bella di me” | Giudicatelo voi

Dopo la consueta e meritatissima pausa dedicata alle vacanze di Natale, anche Uomini e Donne, ovvero il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV Italiana, ideato e condotto in maniera sopraffina dalla mitica Maria De Filippi, è tornato a farci compagnia su Canale 5 ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì. E con lui riecco anche i suoi indiscussi protagonisti!

Fra di loro, oltre a tronisti/e, corteggiatori e corteggiatrici, dame e cavalieri, ci sono ovviamente da annoverare anche gli opinionisti storici della trasmissione tra cui Gianni Sperti che, insieme alla cara amica e collega Tina Cipollari, detta la vamp, tiene sovente banco nel corso delle varie puntate.

Puntate che nel 2023, che è appena iniziato, sono decisamente partite con il botto con l’amatissimo Trono Over messo in netto primo piano e con Gemma Galgani, una delle dame più famose del programma, con dodici anni di onorata presenza, alle prese con nuovi amori e altre uscite che non si stanno rivelando molto vincenti e convincenti.

Ida Platano, definita dallo stesso ballerino, ” bellissima” nel corso di alcune registrazioni, è uscita da tempo dallo studio per vivere più liberamente, senza la presenza piuttosto costante delle telecamere, la sua liason con il più giovane Alessandro Vicinanza, che un anno fa circa era sceso dalle famose scale proprio per lei. E ora pare che la loro storia vada a gonfie vele!

Ci sono poi state alcune new entry nel parterre e pian piano stiamo iniziando a conoscere, puntata dopo puntata, i nuovi protagonisti, che certamente non mancheranno di stupirci insieme ai personaggi storici come l’affascinante Armando Incarnato che è molto amato dal grande pubblico femminile e che non gode- però- della simpatia di Gianni.

E’ attivissimo sui Social

Non per nulla, fin da quando il cavaliere campano, ormai diverso tempo fa, ha fatto capolino all’ interno della nota trasmissione delle Reti Mediaset, non sono mancate le discussioni, decisamente accese fra i due, i cui video sono diventati poi in men che non si dica virali in Rete, in particolare sui Social.

Ed è proprio qui, soprattutto su Instagram, dove possiede un bel profilo, da lui stesso ben gestito e dove ama mantenere, quando chiaramente gli impegni sia professionali che privati lo consentono, un filo diretto e possibilmente costante, con i suoi numerosi estimatori, molti dei quali si possono considerare pure della prima ora.

Ci mostra Cinzia, la sua bellissima sorella

E ora Sperti, ha voluto mostrarci tramite una Storia, sua sorella Cinzia, alla quale è a dir poco legatissimo. Una donna decisamente avvenente, con i capelli lunghi e lisci, dalla tonalità mediamente scura, e due occhi azzurri che sono un autentico sguardo. Elegante e raffinata, appare nello scatto in questione insieme al suo ben più celebre fratello che è in tenuta sportiva con tanto di cappellino a unghia calato sulla testa e un paio di occhiali da sole dalle lenti scure.

Lo scatto, che è decisamente delizioso e ben fatto, ha fatto in men che non si dica centro nei cuori pulsanti dei suoi fan che, leggendo i vari commenti in Rete, trovano bellissimi entrambi. E- del resto- come si suol dire, ” buon sangue non mente”, no?